أناقة لافتة وفساتين جذابة.. شاهد أجمل إطلالات حفل الأوسكار

شهد مساء أمس الأحد فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ95، الذي أقيم على مسرح دولبي التاريخي في مدينة لوس أنجلوس الأميركيّة. ولأول مرة منذ العام 1961 تحوّل البساط الأحمر الذي يسير عليه النجوم لدى وصولهم لهذا الحفل إلى اللون البيج، ولكن الإطلالات التي ظهرت عليه بقيت أيقونيّة ومُلهمة بأناقتها وفخامتها.

- قدّم المصمم اللبناني إيلي صعب إحدى أجمل إطلالات هذا الحفل، وقد ظهرت بها العارضة والممثلة البريطانية كارا ديليفين التي اعتمدت ثوباً بقصة الكتف الواحدة تزيّن بوردة كبيرة عند الكتف وبفتحة جريئة عند الساق. وقد نسّقته مع عقد ماسيّ فاخر من مجموعة Serpenti التي تحمل توقيع دار Bulgari.

- ظهور ليدي غاغا كان لافتاً بإطلالتها الدراميّة السوداء وباختيارها لثوب من Versace تمّ تقديمه خلال عرض الدار الأخير منذ بضعة أيام وارتدته على ممشى العرض جيجي حديد. نسّقت لايدي غاغا ثوبها مع مجوهرات ماسيّة من دار Tiffany&Co.

- من الإطلالات اللافتة في الحفل كانت تلك التي اعتمدتها الناشطة الباكستانيّة مالالا يوسف زي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي حضرت الحفل بصفتها المنتج المنفّذ للفيلم القصير Stranger at the gate. حملت إطلالتها توقيع دار Ralph Lauren الأميركيّة وتألفت من ثوب فضي ترافق مع غطاء للرأس.

- اعتمدت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان ثوباً من الباييت الأسود تزيّنه ورود ضخمة عند الكتف والورك. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Armani Prive.

- في ظهورها خلال حفل الأوسكار، كان متوقعاً من النجمة الأسترالية كايت بلانشيت اعتماد إطلالة سبق أن ظهرت بها في مناسبات أخرى دعماً منها للاستدامة في مجال الموضة. ولكنها في الحقيقة لم تعُد إلى أرشيفها الشخصي لاختيار إطلالتها هذه المرة بل عادت إلى أرشيف دار Louis Vuitton حيث اختارت "ثوبا" من الحرير الأزرق نسقته مع تنورة من مصنوعة من الحرير المستدام من الدار نفسها.



نيكول كيدمان كايت بلانشيت

- دخلت الممثلة الماليزيّة ميشيل يوه تاريخ السينما بفوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at Once. وهي أصبحت أول نجمة آسيويّة تفوز عن هذه الفئة. اعتمدت ميشيل ثوباً أبيض ذات طابع أميري من دار Dior تمّ تنفيذه بخامة التول وتزيينه بالريش.

- اعتمدت الممثلة الأميركية ميشيل ويليامز اللون الأبيض أيضاً لإطلالتها التي حملت توقيع دار Chanel، وتألفت من ثوب عاري الكتفين ترافق مع "كاب" من التول ومجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co.



ميشيل يوه ميشيل ويليامز

- أثارت إطلالة النجمة الباربادوسيّة ريهانا الجدل كالعادة بتصميمها المبتكر. وهي اختارت ثوباً من الجلد باللون البني يُبرز حملها بطفلها الثاني ويحمل توقيع دار Alaia.

- اعتمدت النجمة المكسيكيّة دات الأصول اللبنانية سلمى حايك إطلالة مُشرقة من دار Gucci تألفت من ثوب غطاه الباييت باللون البرتقالي وتزيّن بالشراريب في القسم السفلي منه.



ريهانا سلمى حايك

- اختارت النجمة الصينيّة فان بينغ بينغ إطلالة لافتة من دار Tony Ward Couture تألفت من ثوب فضي طويل نسقته مع "كاب" ضخم باللون الأخضر.

- اعتمدت النجمة الأميركية أنجيلا باسيت إطلالة مبتكرة باللون الليلكي حملت توقيع دار Moschino نسقتها مع عقد ماسيّ من دار Bulgari.