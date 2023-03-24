تصاميم خاصة برمضان تحمل توقيع دار "جيورجيو أرماني"

كشفت دار "Giorgio Armani" الإيطاليّة للأزياء عن إطلاق مجموعة كبسوليّة من التصاميم النسائية المُخصصة لمناسبة شهر رمضان الكريم، فكيف بدت الأزياء والاكسسوارات التي تضمنتها؟

تستحضر هذه المجموعة من التصاميم روح دار "Armani" بأسلوب يلبّي متطلبات الشهر الفضيل مع التركيز على القطع المريحة والأنيقة التي تتماشى مع القيم التقليديّة. وهي تُجسّد بشكل مثالي مفهوم الأناقة العصريّة الراقية التي يُعرف بها المصمم المُخضرم جيورجيو أرماني.













أزياء رمضانية أزياء رمضانية أزياء رمضانية أزياء رمضانية أزياء رمضانية أزياء رمضانية أزياء رمضانية

مادة اعلانية

أثواب مستوحاة من العباية

خيّمت تدرجات الطيف الباستيليّة على لوحة الألوان المستعملة لتنفيذ هذه المجموعة، وأبرزها الوردي، والبرتقالي، والأخضر، والبنفسجي بالإضافة إلى لون البيج الرملي، وقد دخلت عليها زخرفات ناعمة تمثّلت بتطريزات الأزهار والطبعات الهندسيّة.

وتضمّنت هذه المجموعة قفاطين تمّ تنفيذها بالقطن الحريري والحرير، قمصان حريريّة بأكمام طويلة مزيّنة بالتطريز تطابقت مع سراويل حريريّة واسعة، وأثواب طويلة مستوحاة من تصميم العباية التقليديّة تم تنفيذها بخامات الكتان والحرير لتوفير شعور بالراحة والانتعاش. وقد ترافقت بعض التصاميم مع عبايات طويلة زادت من أناقة الأثواب التي تمّ تنسيقها معها.

اكسسوارات تكمل الإطلالة

ومن الأكسسوارات التي رافقت الإطلالات: أوشحة كبيرة ذات ألوان موحّدة أو مزيّنة بالطبعات أتت لتُكمّل الأزياء، وقد تزيّنت الصنادل المسطحة أو ذات الكعوب المدمجة بشعار الدار، وتمّ تنفيذ الأحذية بجلود مُبتكرة استُعملت أيضاً في تصنيع حقائب صغيرة تزيّنت بشعار "Giorgio Armani" بالإضافة إلى سلاسل ذهبيّة.

وأصبحت مجموعة دار Armani الرمضانية متوفرة بمتاجر الدار في الكويت والإمارات العربية المتحدة بدءاً من 15 مارس الجاري.