دور الموضة العالميّة تُقدّم مجموعات رمضانيّة خاصة بالرجال

بدا لافتاً هذا العام اهتمام دور الموضة العالميّة بتخصيص مجموعات كبسوليّة رجاليّة من الأزياء والأكسسوارات خاصة بحلول شهر رمضان المبارك. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

مجموعة "ديور"

منذ بضعة أيام كشفت دار Dior عن أول مجموعة رجاليّة خاصة بشهر رمضان الكريم. تمّ تصميم هذه المجموعة حصرياً للشرق الأوسط تحت إشراف كيم جونز المدير الإبداعي للأزياء الرجاليّة في الدار، وقد تميّزت بطابعها الرياضي وتضمّنت قمصانا، وبدلات غير رسميّة من الكشمير، وسراويل رياضيّة، وسراويل قصيرة من الحرير، وقمصان ذات أكمام قصيرة يُزيّنها لوغو الدار، وسترات تزيّنها أزرار مزدوجة. أما في مجال الأكسسوارات فتضمّنت المجموعة الرمضانيّة حقائب Dior Saddle، وDior Gallop، وDior Lingot بالإضافة إلى أحذية "موكاسان" وصنادل من الجلد. وقد تمّ تنفيذ هذه الأكسسوارات بلوحة لونيّة تتضمن تدرجات الأخضر الهادئ والبيج والبرغندي.







من مجموعة ديور الرمضانية. من مجموعة ديور الرمضانية ديور ديور

مادة اعلانية

مجموعة "برادا"

بدورها، قدّمت دار Prada الإيطاليّة مجموعة من التصاميم الرجاليّة الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. وقد استوحت هذه المجموعة من عالم الطبيعة وأرادت لها أن تُشكّل انعكاساً للوقت الذي يمرّ عبر اعتماد الألوان الليليّة الدافئة والتباين بين الضوء والظلام. تضمّنت هذه المجموعة بدلات بطابع كاجوال، وقمصان ذات أكمام قصيرة، وسراويل رياضيّة بالإضافة إلى حقيبة Prada Brique Saffiano وأحذية مُزيّنة بلوغو الدار. وقد شارك بتصوير الحملة الإعلانية لهذه المجموعة عارض الأزياء الفلسطيني قاهر حرحش، أما قطع المجموعة فمتوفرة للبيع على الموقع الرسمي لدار Prada.





برادا برادا. العارض الفلسطيني قاهر حرحش في الحملة الترويجيّة لمجموعة برادا الرمضانية

أكسسوارات "كريستيان لوبوتان"

من جهته، قدّم مصمم الأكسسوارات الفرنسي كريستيان لوبوتان مجموعة خاصة من الأحذية والحقائب الرجاليّة والنسائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. حملت هذه المجموعة عنوان "فوازير رمضان" وهي تُجسّد حنين الطفولة إلى رمضان، مُستعيدةً عنوان أحد أشهر البرامج التلفزيونيّة التي ارتبطت بالشهر الفضيل.

أبرز قطع هذه المجموعة الكبسوليّة حذاء رجالي من الساتان الأحمر تزيّنه أحجار الستراس وحذاء نسائي بكعب مرتفع تنتشر عليه أحجار الستراس أيضاً. وقد جاءت تصاميم المجموعة مستوحاة من الهندسة العربيّة وهي متوفرة للبيع على المتجر الإلكتروني لدار Christian Louboutin ومراكز بيع العلامة في الإمارات والكويت.