أجواء "الدولتشي فيتا" الإيطالية تليق بعروس زهير مراد

قدّمت دار Zuhair Murad مجموعتها من الأزياء الخاصة بالعروس لموسم ربيع 2024، التي جاءت مستوحاة من أجواء "الدولتشي فيتا" في ستينيات القرن الماضي، فكيف بدت إطلالاتها التي صُممت خصيصاً لليلة العمر؟

الطابع الرومانسي خيّم على جميع تصاميم هذه المجموعة التي تلوّنت بالأبيض الناصع أو السكري، وتم تنفيذها بأسلوب قابل للتعديل بحيث يأتي الثوب الأساسي بتصميم قريب من الجسم وترافقه تنورة وكمّان قابلة للنزع بسهولة مما يسمح بإجراء تعديل كبير على شكل الثوب في دقائق معدودة. وهذا ما يسمح للعروس بأن تظهر بإطلالات مُختلفة في يوم زفافها دون أن تكون بحاجة لتبديل ثوبها.











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اختار المصمم زهير مراد الدانتيل كخامة أساسيّة في هذه المجموعة تماشياً مع الطابع الرومانسي للتصاميم، وقد رأيناها تُغطّي الأثواب الطويلة والتنانير المنفصلة التي رافقتها، كما تم استعمالها في تنفيذ الطرحات. وهو استعمل أيضاً خامة الساتان لتنفيذ أثواب تزيّنت بالكشاكش، والثنيات، والعقد، كما استعان بالتول، والموسلين، والأورغنزا في إطلالات تزيّنت بتطريزات على شكل أزهار أو أشكال هندسيّة.















تبدو عروس دار Zuhair Murad كأنها خارجة من أجواء بُحيرة هادئة أو إحدى حدائق فلورنسا المورقة. يتفتّح الزنبق الأبيض وباقات الأزهار الربيعيّة على ثوبها المُطرّز بأحجار الكريستال. وهذا ما يجعل من إطلالتها غير المرتبطة بزمن عصريّة على الدوام.