ألبوم.. عروس "جورج حبيقة" تتحضّر لموسم الأعراس

بالتزامن مع فعاليات أسبوع نيويورك لأزياء العرائس، حرصت دار جورج حبيقة، على تقديم مجموعتها للعروس الخاصة بربيع وصيف2024 وذلك تحضيراً لموسم الأعراس القادم علينا. وقد تزيّنت تصاميم هذه المجموعة الفخمة بقصات رومنسيّة تتشابك فيها الزخارف النباتية والأشكال الهندسيّة التي تُعزّز جمال العروس في يومها الخاص.

تأتي إطلالات هذه المجموعة أشبه بقصائد تحتفل بالسعادة وتُشيد بالجمال الداخلي للمرأة، من خلال ما تتزيّن به من تطريز متلألئ بشكل أزهار، وأغصان، ودوائر. فقد تجلّت مهارة وحرفيّة دار جورج حبيقة في هذه المجموعة عبر التطريز اليدوي الكثيف والمُتقن الذي زيّن الأثواب الطويلة. تمّ تنفيذ هذه التطريزات بحبيبات الكريستال واللؤلؤ بالإضافة إلى الأحجار الذهبيّة والفضيّة، كما غزا التطريز الطرحات الطويلة بأسلوب كلاسيكي ناعم حيناً وبالتقنيات الثلاثية الأبعاد حيناً آخر.

مادة اعلانية

غلبت القصات التي تُظهر الكتفين على العديد من التصاميم فيما تزيّن بعضها بأكمام على شكل "كاب" وترافق بعضها الآخر مع "بوليرو" مغطّى بالتطريز. أما بالنسبة للألوان المُعتمدة في أثواب الزفاف فاقتصرت على الأبيض، والسكري، والبيج الفاتح، والرمادي الناعم مما يُعزّز الطابع الحالم للإطلالات.















تتضمّن هذه المجموعة تصاميم تمّ تنفيذها بخامات كلاسيكيّة مثل الساتان والدانتيل، وأخرى مُبتكرة تُزيّنها الخيوط والعقد. وقد تمّ تتويج جميع الأثواب بأكسسوارات للرأس متلألئة وطرحات مُنسدلة بالإضافة إلى أقراط كبيرة تتدلّى من الأذنين، أما الأحذية فتمّ تنفيذها بخامة الساتان وجاءت مُطرّزة بأشرطة من اللؤلؤ. كل ذلك يجعل إطلالات عروس ربيع وصيف 2024 من دار جورج حبيقة تبدو كأنها تحتفل بالنور الداخلي وبالشعلة التي لاتنطفىء.