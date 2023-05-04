"القيصر" كارل من حفل "ميت غالا" إلى متحف ميتروبوليتان

نجح القائمون على حفل "ميت غالا" والنجوم المُشاركون به في تقديم تحيّة استثنائيّة إلى المصمم الراحل كارل لاغرفيلد الذي طبع عالم الموضة بلمساته الخاصة، ولكن التكريم لم ينته مع نهاية الحفل بل هو مستمر عبر معرض يُقام في متحف ميتروبوليتان في نيويورك تحت عنوان "كارل لاغرفيلد: خط من الجمال" بين 5مايو و16يوليو المقبل.









المصمم الراحل كارل لاغرفيلد أزياء أزياء أزياء أزياء

عُرف المصمم الألماني كارل لاغرفيلد بلقب "القيصر" وتميّز بإطلالته الخاصة وقوة شخصيّته بالإضافة إلى العروض الاستثنائيّة التي قدّمها، وهو طبع عالم الموضة طوال 60 عاماً حتى وفاته في العام 2019.

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أبرز محطّات مسيرته كانت تعاونه مع دار "Chanel" بين عامي 1983 و2019، ومع دار Fendi بين عامي 1964 و2019، ومع دار Chloe بين عامي 1963 و1983 بالإضافة إلى إطلاقه علامته الخاصة التي تحمل اسمه، وقد عُرف عنه بأنه مصمم متكامل يهتم بكل شيء من الأكسسوارات إلى مستحضرات التجميل، والأزياء كما نجح في التوفيق بين الفن والتجارة بالإضافة إلى ابتكار نموذجاً خاصاً في مجال صناعة الأزياء.







أزياء أزياء أزياء أزياء

معرض جامع

يُعتبر هذا المعرض الذي يُقام في متحف ميتروبوليتان العريق أول مناسبة مهمة تستعيد محطات حياة لاغرفيلد بعد وفاته. وقد سعى القيّمون على المعرض إلى استكشاف تناقضات هذا المصمم الذي استطاع إعادة إحياء "تايور التويد" بعد أن أطلقته المصممة كوكو شانيل، هو الذي كان دائماً يُردّد في هذا المجال "يمكننا أن نستلهم فكرة من الماضي، ولكن إذا أخذناها كما هي فلن يُريدها أحد".

ويتضمن المعرض 150 من تصاميم القيصر مع رسوم للعديد منها تحمل توقيعه، وقد تمّ عرضها في صالات تجمع عناوين متناقضة: أنثوي/ذكوري، رومنسي/عسكري، روكوكو/كلاسيكي، تاريخي/مستقبلي...كما تختلط فيه التصاميم الفاخرة المطرّزة يدوياً مع أزياء من الدنيم الممزّق تستحضر أناقة الشارع وتترافق الاطلالات المونوكروميّة مع أزياء تُزيّنها الطبعات الملوّنة والأزهار.

شخصيّة المصمم

ويحظى هذا المعرض بدعم من دار Chanel ودار Fendi بالإضافة إلى إشراف خاص من آنا وينتور رئيسة تحرير مجلة "فوغ" بنسختها الأميركيّة، وهو يُسلّط الضوء على مسيرة لاغرفيلد في مجال التصميم فقط دون أن يتناول الجانب الشخصي في حياته.

يتزامن هذا المعرض مع عرض وثائقي عن حياته على قناة "بي بي سي" تحت عنوان The Mysterious M. Lagerfeld كما يتمّ العمل حالياً على مسلسل مؤلف من 6 حلقات يتناول قصة نجاح هذا المصمم الأسطوري تحت عنوان Kaiser Karl من إنتاج "والت ديزني".