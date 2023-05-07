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الملك تشارلز الثالث خلال مراسم تتويجه يوم 6 مايو (أسوشييتد برس)

ماذا ارتدى المشاهير في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث؟

العربية.نت - ليث بزاري 
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شهد تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا على عرش المملكة المتحدة السبت بكاتدرائية وسمنتستر في لندن حضور العديد من الملوك والأمراء، بينهم ملك هولندا ڨيليم ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما، وملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد، وأمير موناكو ألبير الثاني وزوجته الأميرة شارلين، وملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، بالإضافة إلى ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيسيا.

لحظة بلحظة.. شاهد مراحل التتويج التاريخي للملك تشارلز الثالث الأخيرة بريطانيا لحظة بلحظة.. شاهد مراحل التتويج التاريخي للملك تشارلز الثالث

وقد تابع هذا الحدث نحو 300 مليون شخص حول العالم، ودعي إليه 2300 شخصية. ومن بين المدعوين من عالم الفن والسينما حضر كل من ليونيل ريتشي وإيما تومسون وغيرهما الكثير.

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كذلك جذب هذا الحدث عشاق عالم الموضة والأزياء لرصد ما يرتديه المشاهير.

الأميرة كيت

واختارت الأميرة كيت ميدلتون فستاناً أبيض طويلا من كريب الحرير العاجي المطرز بالورود والنرجس البري من تصميم البريطانية فيفيان ويستوود.

كما ارتدت ابنتها الأميرة شارلوت فستاناً أبيض تحت رداء مزين بتطريز الأزهار.

الأميرة كيت ميدلتون وابنتها الأميرة شارلوت خلفها (أسوشييتد برس)
الأميرة كيت ميدلتون وابنتها الأميرة شارلوت خلفها (أسوشييتد برس)

كذلك ارتدت كيت وشارلوت نفس تاج الزهور المتلألئ من الزهور الطبيعية والمصنوع من قضبان وخيوط فضية وكريستال من تصميم Jess Collett x Alexander McQueen. ووضع التاجان بدقة تصميم على شكل كعكة مجدلة المظهر.

ملكة الأردن

من جهتها ارتدت ملكة الأردن فستانا حريريا أصفر فاتح اللون محاكا من قماش الكريب من تصميم تمارا وورالف. وقد نسقت إطلالتها بحقيبة كلاتش من بوتيغا فينيتا كنوت إنتريتشاتو وحذاء جيمي تشو (رومي 100).

ملكة الأردن (أسوشييتد برس)
ملكة الأردن (أسوشييتد برس)

فيما ظهرت أميرة موناكو بزي تقليدي. أما ملكة إسبانيا فارتدت قبعة طويلة وردية اللون من تصميم دار باليله الإسبانية، منسقة بإحكام مع سترة مطرزة بأزرار طويلة وتنورة طويلة رصاصية من توقيع كارولينا هيريرا.

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