رحلات "شانيل" تختار هوليوود محطة جديدة لها

قدّمت دار Chanel أمس الثلاثاء مجموعتها الجديدة الخاصة بالرحلات في استوديوهات "باراماونت" الأميركية الشهيرة، فبعد محطاتها في مونتي كارلو، وكابري، وهونغ كونغ، ودبي، وكوبا، وسيول.. حان الوقت لتستقبل مدينة لوس أنجلوس عرض هذه الدار الفرنسية التي عرضت رؤيتها الخاصة للبريق الهوليوودي.

هي ليست المرة الأولى التي تُقدّم فيها دار Chanel عرضا لها في مدينة لوس أنجلوس، فقد سبق للراحل كارل لاغرفيلد، الذي كان يشغل منصب المدير الإبداعي للدار، أن يُقدّم فيها مجموعته الخاصة برحلات 2008. وقد اختارت المديرة الإبداعية الحالية للدار فيرجيني فيارد أن تعود إلى هذه المدينة لتعرض مجموعة الدار الخاصة برحلات 2023/2024.

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"الغلامور" الهوليوودي خيّم على كامل العرض بدءاً من الإطلالات التي تم تقديمها ووصولاً إلى النجمات اللواتي جلسن في الصفوف الأماميّة، ونذكر منهن: باريس هيلتون، ليلي كولنز، ماريون كوتيارد، كريستن ستيوارت، مارغو روبي، وكارا ديليفين...وقد خيّم الطابع العملي الراقي على القسم الأكبر من التصاميم، مُتجلياً في استعمال الخامات الفاخرة، واللمسات البرّاقة، والتطريزات اللامعة التي أضافت لمسات مميّزة على الأزياء.

ترافقت سترات التويد الأيقونيّة، التي تُعتبر أحد أبرز رموز الدار، مع سراويل قصيرة، وجوارب صوفيّة، وأحذية رياضيّة. وقد رأينا لوغو الدار بارزاً كالعادة على الأزياء والأكسسوارات. استكشفت Chanel في هذه المجموعة خامات متنوّعة من الساتان، إلى الدانتيل، والجلد، والباييت، ساعيةً إلى تقديمها بأسلوب متجدّد مع الحفاظ على روحيّة الدار. وهي اختارت تنفيذ الأزياء بألوان مشرقة مستوحاة من أجواء لوس أنجلوس المُشمسة، كما استحضرت اللمسات البرّاقة التي تُذكّر ببريق هوليوود أما الأحذية فتزيّنت بالعقد السوداء والحبيبات اللمّاعة التي غطّت الصنادل وغزت الحقائب الصغيرة التي رافقت الأزياء. وقد التفّت السلاسل حول الخصور والأعناق فيما ظهرت الأقراط البارزة كمكمّل لمعظم إطلالات المجموعة. تعرفوا على بعض تصاميم مجموعة Chanel الخاصة برحلات 2023/2024 فيما يلي.

























