بدلاً للسوائل والكريمات.. البودرة تدخل عالم العناية بالبشرة

يشهد عالم مستحضرات العناية بالبشرة ظهور صيغة جديدة تتميّز بكونها اقتصاديّة وصديقة للبيئة. إنها البودرة التي بدأ اعتمادها بدل السوائل، والأمصال، والكريمات كصيغة لمستحضرات تنظيف البشرة، وتقشيرها، وتغذيتها بالعمق، فما هي فوائد وأساليب استعمالها؟

طالعتنا في السنوات الأخيرة تغييرات عديدة طرأت على أساليب العناية بالبشرة، حيث ظهرت المستحضرات ذات الصيغ الراغية والصلبة لتحلّ مكان الصيغ السائلة والكريميّة التقليديّة. أما الجديد في هذا المجال، فهو استعمال مستحضرات عناية بصيغة البودرة.

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- خصائص تركيبتها:

يُشكّل الماء المكوّن الأساسي في مستحضرات العناية ببشرة الوجه ولكنه غير موجود في المستحضرات بصيغة البودرة، بل يتمّ خلط البودرة مع الماء قبل الاستعمال مباشرةً للحصول على تركيبة سائلة أو كريميّة. يتضمّن المستحضر بصيغة البودرة عادةً مزيجاً من المكونات النشطة التي يتمّ تحويلها إلى مسحوق، وهو يحتوي على المكونات نفسها الموجودة في المستحضرات الكلاسيكيّة: حمض الهيالورونيك، الكولاجين، الفيتامينC بالإضافة إلى العناصر الفعّالة المقشّرة، وحتى الزيوت الأساسيّة.

من حيث الفعالية، فإن المستحضرات بصيغة البودرة لا تختلف أبداً بمفعولها عن المستحضرات الكريميّة والسائلة. وهي إذا كان ثمنها أغلى قليلاً من المستحضرات التقليديّة فلأنها أكثر تركيزاً منها بالمكوّنات الفعّالة مما يجعلها تدوم لفترة أطول.

تجدون في الأسواق مستحضرات تنظيف، وتقشير، وأقنعة، وأمصال على شكل مسحوق. وحده الكريم المرطّب غير موجود بهذه الصيغة كون استعماله التقليدي متجذّر في عاداتنا اليوميّة ويمكن لضرورة خلطه بالماء قبل الاستعمال أن يخلق تبديلاً غير مُستحبّ في الروتين التجميلي.

- فوائدها الأساسيّة:

تركيبة المستحضرات بصيغة البودرة لا تحتوي على الماء، ولذلك فهي لا تتطلّب مواد حافظة لأنه بدون ماء لا يوجد تطوّر بكتيري. تتميّز هذه المستحضرات أيضاً بكونها صديقة للبيئة كما أن عدم احتوائها على الماء يجعل عبواتها أصغر وزناً مما يُسهّل حملها خلال التنقّل والسفر. ويُساهم عدم احتوائها على الماء أيضاً في ثبات مكوناتها الفعّالة وهذا مفيد جداً في حالة الفيتامينC الذي يُعرف بصعوبة استقراره، أما المكونات التي يصعب تحويلها إلى مسحوق فهي قليلة وأبرزها بعض الزيوت مثل زيت الأرغان وزيت جوز الهند.

- أسلوب استعمالها وحفظها:

تتمتع المستحضرات بصيغة البودرة بالعديد من المزايا كما أن استعمالها عمليّ وسهل. يكفي وضع القليل من المسحوق في راحة اليد وإضافة بعض الماء إليه للحصول على صيغة سائلة أو كريميّة يسهل تطبيقها على البشرة واستعمالها كأي مستحضر كلاسيكي. و في حالة الفيتامينC والنياسيناميد، يتمّ خلط المسحوق مع مصل أو تركيبة مرطّبة بدل الماء قبل تطبيقه على البشرة.

يمكن حفظ المستحضرات بصيغة البودرة لمدة 3 سنوات قبل فتحها، وذلك بعيداً عن مصادر الضوء والرطوبة، أما بعد فتح المستحضر فيُنصح باستعماله خلال 6 أشهر على أن يتمّ إغلاق العبوة جيداً بعد كل استعمال لمنع تسرّب الرطوبة إلى داخلها.