أسماء عربيّة تتألق بكلّ أناقة في مهرجان "كان" السينمائي

يتزايد الحضور العربي على البساط الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي عاماً بعد عام، وهو يتجلّى عبر مُشاركة النجمات العربيات وإطلالات تحمل توقيع المصممين العرب، فمن هي الأسماء التي تألقت في افتتاح النسخة 76 من هذا الحفل؟

تكرّر ظهور الإطلالات الدراميّة التي تحمل توقيع أشهر الدور العالميّة على البساط الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي بنسخته الـ76، وقد تمّ افتتاح هذا المهرجان يوم أمس الثلاثاء وتمتدّ فعالياته حتى يوم السبت في 27 مايو الجاري.





منى زكي أسيل عمران رزان جمال

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- تألقت النجمة المصريّة منى زكي بإحدى أجمل إطلالات حفل الافتتاح، وقد اعتمدت ثوباً من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد تزيّن بالرسوم المُنفّذة على طريقة اللوحات الزيتيّة كما تزيّنت بمجوهرات ماسيّة فاخرة من دار Bulgari.

- اعتمدت النجمة مايا دياب إطلالة مُبتكرة باللون الأسود حملت توقيع دار Jean-Louis Sabaji اللبنانيّة، وقد نسّقتها مع عقد ضخم وأقراط تمّ ترصيعها بالماس من دار Messika Jewelry للمجوهرات.

- اختارت النجمة البريطانيّة كاثرين زيتا-جونز ثوبها الأحمر من توقيع دار Elie Saab وتحديداً من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2022. وقد نسّقتها مع مجوهرات فاخرة من دار Chopard.

- اعتمدت الممثلة الهنديّة إيشا غوبتا ثوباً طويلاً باللون الأبيض تزيّن بالأزهار النافرة عند الصدر. وقد اختارته من توقيع دار Nicolas Jebran اللبنانيّة.







فيكتوريا بونيا فرحانة بودي رزان جمال أسيل عمران

- تألّقت العارضة البرازيليّة أليساندرا أمبروزيو بثوب مُرفق بغطاء للرأس من أرشيف دار Elie Saab، يعود تصميمه للعام 2005. وقد نسّقت إطلالتها مع عقد ماسي مبتكر من دار Pomellato.

- لمُشاركتها الأولى في فعاليات مهرجان "كان"، اعتمدت الممثلة الروسيّة فيكتوريا بونيا إطلالة دراميّة اتخذت شكل ثوب طويل مغطّى بالريش من أحدث مجموعات المصمم اللبناني زياد نكد.

- اعتمدت المدونة الهنديّة المقيمة في دبي فرحانة بودي إطلالة مبتكرة تحمل توقيع دار Atelier Zuhra الإماراتيّة، وقد تزيّن ثوبها الأصفر النيوني بالريش.

- تألقت الممثلة اللبنانيّة رزان جمال بثوب باللون الأبيض تزيّن بأحجار الكريستال عند منطقة الصدر. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Dior الفرنسيّة.

- دار Dior كانت أيضاً خيار المغنية السعوديّة أسيل عمران التي اعتمدت ثوباً باللون البرغندي تزيّن بأحجار الستراس السوداء وقد نسّقته مع مجوهرات تحمل توقيع الدار نفسها.









نعومي كامبل أليسندرا أمبروزيو أوما ثورمان فان بينغ بينغ إيل فانينغ

- من الإطلالات اللافتة أيضاً، تلك التي اعتمدتها النجمة الصينيّة فان بينغ بينغ، التي تألقت بثوب مرفق بذيل طويل. تزيّنت إطلالتها برموز من الثقافة الصينيّة وهي حملت توقيع دار Christopher Bu.

- اعتمدت النجمة الأميركيّة أوما ثورمان واحدة من أبرز إطلالات هذا الحفل. وقد حمل ثوبها توقيع دار Dior، وجاء مرفقا مع معطف طويل باللون الأحمر.

- تألقت العارضة نعومي كامبل بثوب باللون الفضي من توقيع دار Celine الفرنسيّة.

- اختارت الممثلة الأميركيّة إيل فانينغ ثوباً يجسّد زهرة الأوركايد من توقيع دار Alexander McQueen البريطانيّة.