أناقة فاخرة لنجمات حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشهد مهرجان "كان" السينمائي مجموعة من الفعاليات التي تُقام على هامش عروضه السينمائيّة، ومن أبرز فعاليات هذا الموسم نذكر حفل العشاء الذي نظّمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالتعاون مع مجلة فانيتي فير-أوروبا وشاركت به مجموعة من النجمات العربيات والعالميّات بإطلالات لافتة بأناقتها.

يُعتبر مهرجان البحر الأحمر أول مهرجان سينمائي دولي في السعوديّة وأكبر ملتقى لصناعة السينما في المنطقة. وقد أراد القيّمون عليه، وعلى رأسهم مديره التنفيذي محمد التركي، تكريم الأصوات النسائيّة البارزة في السينما على هامش فعاليات مهرجان "كان"، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة في عالم صناعة السينما، فكيف بدت أبرز إطلالات النجمات في هذا الحفل؟

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- حلّت النجمة الفرنسيّة كاترين دونوف ضيفةً على هذا الحفل، وقد ظهرت بهذه المناسبة في ثوب أسود رافقه "كاب" قصير من الدانتيل وتزيّن بأحجار الكريستال عند العنق.

- شاركت النجمة التونسيّة هند صبري في هذا الحفل، فلفتت الأنظار بثوب من المخمل الأحمر من تصميم دار Honayda وحملت بيدها حقيبة ذهبيّة تتزيّن باسمها.

- تألقت العارضة البرازيليّة أليساندرا أمبروزيو بثوب أسود من علامة Ramzen، تميّز بتصميمه المبتكر الذي تغطّى بالباييت في القسم العلوي منه وتزينت تنورته بالريش.

- اختارت الممثلة اللبنانيّة رزان جمّال ثوبها الأحمر من توقيع دار Dior، وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة من دار Cartier الفرنسيّة.

- تألّقت المخرجة والممثلة السعودية فاطمة البنوي بثوب عاري الكتفين باللون البرتقالي تزيّن بالحبيبات البرّاقة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Zuhair Murad.

- اعتمدت الممثلة السعوديّة ميلا الزهراني إطلالة كلاسيكيّة تميّزت بطابعها العصري. حملت إطلالتها توقيع Atelier Hekayat، وقد نسّقتها مع مجوهرات تحمل توقيع Boucheron.

- شاركت النجمة الهنديّة فريدا بينتو بهذا الحفل، وقد تألقت بثوب من الباييت باللون الأزرق حمل توقيع دار Jenny Packham البريطانيّة.

- اختارت النجمة المصريّة تارا عماد ثوباً باللون الأبيض تزيّنه الحبيبات البرّاقة. حملت إطلالتها توقيع دار Chanel الفرنسيّة، وهي نسّقت ثوبها مع حقيبة فضيّة ومجوهرات ماسيّة من دار Cartier.

- اعتمدت النجمة الصينيّة فان بينغ بينغ إطلالة دراميّة حملت توقيع دار Miss Soheen Couture وتميّزت بالكاب الطويل الذي رافقها وأكسسوار الرأس.

- اختارت الممثلة الهنديّة ساره علي خان ثوبها الفضي المزيّن بالشراريب من دار Rachel Gilbert.

- ارتدت العارضة الأميركيّة نعومي كامبل ثوباً طويلاً غطّته حبال من الكريستال. حملت إطلالتها توقيع دار Tamara Ralph، وقد تزيّنت بعقدتين من المخمل الأسود عند العنق والخصر.













النجمة التونسيّة هند صبري النجمة الصينية فان بينغ بينغ النجمة الفرنسيّة كاترين دونوف المخرجة السعودية فاطمة البنوي العارضة الأميركيّة نعومي كامبل العارضة البرازيليّة أليساندرا أمبروزيو الممثلة السعوديّة ميلا الزهراني