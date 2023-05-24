إطلالات تحمل توقيعاً عربياً تخطف الأضواء في مهرجان "كان"

ما زال البساط الأحمر في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ76 يستقبل النجمات بإطلالات لافتة بأناقتها، وقد تعدّى عدد اللواتي اخترن تصاميم تحمل توقيعاً عربياً منهن الـ55. نستعرض منها فيما يلي مجموعة من الإطلالات التي خطفت الأضواء وشغلت المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

يستقبل قصر المؤتمرات والمعارض في مدينة كان الفرنسيّة منذ سبعة عقود وحتى اليوم أشهر النجمات العالميّات وأكثرهن أناقة. ومن الإطلالات التي لفتت الأنظار على بساطه الأحمر تلك التي اعتمدتها هذه النجمات:









ساره سامبايو ليلى بن خليفة نيلام جيل كارميلا روز نادين نجيم

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*تألقت الممثلة اللبنانيّة نادين نجيم بثوب باللون البيج المشرق تميّز بتصميم الكتف الواحدة وبوردة كبيرة تزيّنه. وقد اختارته من دار Georges Chakra.

*اختارت العارضة البرتغاليّة ساره سامبايو ثوباً طويلاً باللون البرتقالي تزيّنت أطرافه بالريش. وقد اختارته من مجموعة دار Zuhair Murad لربيع وصيف 2023.

*اعتمدت الممثلة التونسيّة ليلى بن خليفة ثوباً باللون الأخضر الزمردي من مجموعة دار Zuhair Murad للأزياء الجاهزة الخاصة بخريف2023.

*اعتمدت العارضة البريطانيّة نيلام جيل ثوباً باللون الزهري الفاتح تزيّنه الكشاكش الضخمة. وقد اختارته من توقيع دار Rami Al Ali.

*اختارت المؤثرة الأميركيّة كارميلا روز ثوباً باللون الأزرق تزيّنه الشراريب، من مجموعة دار Georges Hobeika لربيع وصيف2023.





ديالا مكي ديدي ستون غرايس إليزابيت

*اعتمدت مقدمة البرامج اللبنانية ديالا مكي ثوباً باللون الوردي تميّز بتصميمه المبتكر، وقد اختارته من مجموعة دار Georges Hobeika لخريف وشتاء 2023.

*اختارت العارضة الفرنسيّة ديدي ستون ثوباً عاري الكتفين بلوني الأبيض والأسود حمل توقيع دار Rami Kadi.

*تألقت العارضة الأميركية غرايس إليزابيت بإطلالة ذات طابع هوليوودي تألفت من ثوب عاري الكتفين بلوني الأبيض والأسود اختارته من توقيع دار Rami Kadi ونسقته مع قفازات سوداء طويلة.





ليديا بيلين غاو يي ليوني أندرسون

*اختارت العارضة ليديا بيلين ثوباً من التول الأسود تزيّن بلمسات ذهبيّة من توقيع دار Georges Chakra.

*اعتمدت الممثلة الصينيّة غاو يي ثوباً من الساتان باللون الأخضر الزمردي تميّز بكمين ضخمين وذيل طويل حمل توقيع دار Georges Chakra.

*تألقت العارضة البريطانيّة ليوني أندرسون بثوب مبتكر بلوني الأسود والأبيض حمل توقيع دار Tony Ward.