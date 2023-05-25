جوهرتان نادرتان في دبي قبل مشاركتهما بمزاد في نيويورك

يستقبل مركز دبي المالي العالمي حالياً جوهرتين نادرتين، فقد وصلت إلى دار سوذبي للمزادات في الإمارات الماسة الوردية الأكثر ندرة وأكبر حجر ياقوت يُشارك بمزاد حتى الآن. ويستمر عرضهما في دبي حتى 26 الجاري قبل انتقالهما إلى نيويورك للمشاركة بمزاد يوم 8 يونيو المقبل.

هذان الحجران الكريمان هما ماسة Eternal Pink التي يبلغ وزنها 10,57 قيراط وتحمل لقب "أندر الألماس الوردي النادر"، وحجر ياقوت Estrela de Fura الذي يبلغ وزنه 55,22 قيراط ويُعتبر أكبر ياقوتة تُشارك بمزاد حتى الآن.

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- أندر ماسة ورديّة

تمّ استخراج ماسة Eternal Pink في العام 2019 من منجم في دولة بوتسوانا الإفريقيّة بوزن 23,78 قيراط قبل أن تخضع للصقل، وتُقدّر قيمتها بما لايقل عن 35 مليون دولار أميركي، كونها تتمتع بأعلى درجات نقاء الماس الملوّن مع الأخذ بالاعتبار حيويّة لونها ومثاليّة قطعها. والجدير ذكره أن الرقم القياسي لأعلى سعر حققه حجر ماسي وردي حتى الآن يعود لماسة Pink Star التي تمّ بيعها عام 2017 في هونغ كونغ مقابل 71,2 مليون دولار. أما الرقم القياسي لأعلى سعر قيراط حققه بيع حجر كريم في مزاد فتحتفظ به ماسة The Williamson Pink Star التي تمّ بيعها في هونغ كونغ أيضاً العام الماضي بسعر 57,7 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتمكن ماسة Eternal Pink من كسر هذا الرقم.

- أكبر حجر ياقوت

يحمل حجر Estrela de Fura لقب "نجمة فورا" باللغة البرتغاليّة، ومن المنتظر أن يفوق سعر بيعه في المزاد 30 مليون دولار. تمّ استخراجه من أحد مناجم الموزمبيق في العام 2022 من قبل شركة Fura Gems ومقرّها دبي. الوزن الأساسي لهذا الحجر كان 101 قيراط، وقد صُنّف لدى استخراجه على أنه استكشاف استثنائي نظراً لوضوحه المتميّز ولونه الأحمر الغني. من المنتظر لهذا الحجر الذي أصبح وزنه بعد الصقل حوالي 56 قيراطا أن يحطّم الرقم القياسي لأغلى ياقوتة تباع في مزاد، والذي يحمله حالياً حجر Sunrise Ruby المستخرج من بورما. وزنه 25,59 قيراط وقد تم بيعه عام 2015 في مقر دار سوذبي في جنيف مقابل 30,3 مليون دولار.









خاتم مرصع بالماسة الورديّة الأكثر ندرة