هكذا ترتدين اللون الوردي هذا الموسم بأسلوب أميرة ويلز

اعتمدت أميرة ويلز كيت ميدلتون في إطلالاتها الأخيرة على اللون الوردي لإضفاء لمسة من الانتعاش والإشراق على مظهرها. وهي أعطتنا في هذا المجال دروساً في الأناقة المتجددة وإعادة تدوير الأزياء من خلال ارتدائها بأساليب مختلفة.
المعروف عن كيت ميدلتون أنها تحرص على اعتماد الأزياء نفسها في أكثر من مناسبة، لكنها تجري تعديلات على إطلالتها بحيث تبدو متجددة في كل مرة حتى عندما تعمد إلى إعادة تدويز أزيائها.
وهي كانت ظهرت الأسبوع الماضي في معرض تشيلسي للأزهار بلندن في ثوب من الحرير اختلط فيه تدرجان من الوردي. يحمل هذا الثوب توقيع علامة ME+EM ويبلغ سعره 550 دولارا، وقد نسقته مع حذاء Castaner Carina Wedge Espadrilles باللون البني الفاتح الذي يبلغ سعره 168 دولارا، وكملت إطلالتها بأقراط من الفضة المغطاة بالذهب تحمل توقيع Catherine Zoraida ويبلغ سعرها 205 دولارات.
كما اعتمدت الإطلالة نفسها في مايو 2021 عند استقبالها فتاة صغيرة مصابة باللوكيميا كانت تحلم بلقاء أميرة حقيقية. ونسقت حينها ثوبها مع حذاء "ستيليتو" من الجلد السويدي باللون الوردي.
بدلة وردية
الأسبوع الماضي ظهرت كيت أيضاً ببدلة وردية خلال زيارتها لأحد المتاحف اللندنية. تحمل هذه البدلة توقيع دار Alexander McQueen وتتألف من سترة ضيقة يبلغ سعرها حوالي 1765 دولارا تم تنسيقها مع سروال وقميص باللون نفسه. كما كملت إطلالتها بحزام من الجلد الأبيض مرفق ببكلة تزينها أحجار اللؤلؤ من Camilla Elphick ويبلغ سعره 112 دولارا، أقراط ذهبية مزينة باللؤلؤ من Maria Black وحذاء "ستيليتو" من الجلد الأبيض يحمل توقيع دار Gianvito Rossi الإيطالية.
وسبق لها أن اعتمدت البدلة نفسها في إحدى المناسبات خلال يونيو 2022، لكنها نسقتها حينها مع "توب" باللون الأبيض ومجوهرات من الفضة المرصعة بالماس من Mappin&Webb يبلغ سعرها حوالي 5212 دولاراً.
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