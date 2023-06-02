بالصور.. هذه تفاصيل أجمل إطلالات الزفاف الملكي الأردني
حفل الزفاف في الأردن تم بحضور حوالي 1700 مدعو، بينما تابعه الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي
انشغل العالم، مساء أمس الخميس، بمتابعة فعاليات زفاف ولي العهد الأردني والأميرة رجوة، التي تم بثّها على العديد من الشاشات التلفزيونية ومتابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي. تعرّفوا فيما يلي على تفاصيل أجمل الإطلالات التي شهدها الزفاف الملكي.
أقيم حفل الزفاف في الأردن بحضور حوالي 1700 مدعو ولكن تابعه الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد كانت كل الأنظار متجهة نحو العروس رجوة التي تألقت خلال حفل عقد القران بثوب أبيض طويل تميّز بطابعه العصري البسيط، وحمل توقيع دار Elie Saab اللبنانيّة، أما في حفل الاستقبال فظهرت بثوب أبيض ذي طابع أميري رافقته قفازات طويلة من الساتان. وقد تم تصميم هذا الثوب خصيصاً لها من جانب دار Dolce&Gabbana الإيطالية.
- أناقة ملكية:
إطلالة الملكة رانيا العبدالله كانت أيضاً من الإطلالات المنتظرة في الحفل. وهي اختارت لعقد القران ثوباً أسود تزيّن بزخرفات ذهبيّة من مجموعة خريف وشتاء 2022 لدار Dior، فيما ظهرت بحفل الاستقبال وهي ترتدي ثوباً باللون العاجي مزيّناً بالتطريز الكثيف وبكاب جانبي اختارته من دار Elie Saab، كما تزيّنت بتاج "عظمة الله" وهو أول تاج مزخرف بعبارات عربية.
اعتمدت الأميرتان إيمان وسلمى شقيقتا ولي العهد، إطلالتين تميزهما بساطة راقية لدى مرافقتهما للعروس عند الوصول إلى مكان الحفل. اختارت إيمان ثوباً باللون الرمادي الفاتح يحمل توقيع دار Ashi السعودية، فيما اعتمدت سلمى ثوباً باللون الأزرق الفيروزي من دار Stella McCartney البريطانيّة.
من الإطلالات التي خطفت الأنظار في الحفل، تلك التي اعتمدتها أميرة ويلز كايت ميدلتون. وهي ظهرت بثوبين باللون الوردي، حمل الأول توقيع دار Elie Saab وظهرت به خلال عقد القران، أما الثاني فمن توقيع دار Jenny Packham اعتمدته خلال حفل الاستقبال وتميّز بالباييت الذي غطاه ونسقته مع تاج مرصّع بالماس.
شاركت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن في احتفالات الزفاف برفقة حفيدتها. وهي اختارت ثوبها من توقيع دار Reem Acra، التي كانت أيضاً خيار الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيت والتي ظهرت في حفل الاستقبال بثوب باللون البيج، فيما تألقت خلال حفل عقد القران بثوب رمادي غطته حبيبات الكريستال من Needle&Thread.
وحرصت الشيخة موزة بنت ناصر المسند على المشاركة بهذا الحفل، وتألقت للمناسبة بإطلالة من دار Valentino تألفت من ثوب أسود رافقه معطف طويل باللونين الأسود والوردي. كما تمّ تسجيل حضور العديد من أفراد العائلات المالكة والحاكمة من حول العالم.
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