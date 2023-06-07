المطر يداهم عرض دار كارولينا هيريرا.. وهكذا تصرفت العارضات

اختارت دار "كارولينا هيريرا" Carolina Herrera مدينة ريو دي جانيرو وجهة لتقديم مجموعتها الخاصة برحلات 2024. وهي حمّلت الإطلالات الـ70 التي تضمّنها عرضها رسالة دعم لكل امرأة تجمع بين الأناقة والقوة، وتعرف جيداً كيف تمضي أوقاتاً جميلة بغض النظر عن الظروف.

يُعرف المدير الابداعي للدار ويس غوردون بتصاميمه الجريئة والملوّنة. وهو حرص على تقديم مجموعة من التصاميم احتفلت بالألوان النابضة، والطبعات الحيوية، والمرونة التي تحرص الدار على اعتبارها سمة أساسيّة في امرأتها. وهو اغتنم فرصة العرض في ريو ليأخذ إبداعه نحو آفاق جديدة تحافظ على ارتباطها بمؤسسة الدار السيدة كارولينا هيريرا، ذات الأصول الفنزويليّة. وقد جاء اختيار مكان العرض مرتبط أيضاً بالنجاح الذي استطاعت أن تحققه أزياء Carolina Herrera وعطورها في البرازيل.

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شهد العرض الذي أقيم في الهواء الطلق هطولاً للمطر، وعلى الرغم من هذه الظروف أظهرت العارضات احترافيّة شديدة جسّدت بامتياز العزيمة التي تتمتع بها امرأة .Carolina Herrera إذ سارت العارضات على المدرج بأقدام حافية فيما حملن أحذيتهن باليد ورسمن ابتسامات على وجوههن، فلخّص هذا المشهد جوهر امرأة Carolina Herrera التي تتمتع بحماس وامتنان لا تقوى عليهما الظروف.

تضمّنت المجموعة أثواباً بألوان مشرقة وأكمام ضخمة تشبه بتلات الأزهار، بالإضافة إلى تصاميم تزيّنت بالورود، والعقد الكبيرة، والشقوق الطويلة، وحتى نقاط البولكا التي تُعتبر من الطبعات الأيقونية للدار وظهرت على التنانير، والأحزمة، والأحذية. وقد دخلت الشراريب على بعض الإطلالات فيما تمّ تنفيذ بعضها الآخر بخيوط الكروشيه.

استطاعت هذه المجموعة أن تقدّم العديد من أنماط الأزياء: من الطراز الرياضي إلى الأثواب الطويلة التي يتم اعتمادها في المناسبات، والتي تزيّنت بطبقات من الكشاكش الضخمة التي تمّ تنفيذها بألوان نابضة بالحياة تضفي حيوية على الإطلالة. تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي.

















من عرض كارولينا هيريرا من عرض كارولينا هيريرا من عرض كارولينا هيريرا من عرض كارولينا هيريرا من عرض كارولينا هيريرا من عرض كارولينا هيريرا من عرض كارولينا هيريرا من عرض كارولينا هيريرا من عرض كارولينا هيريرا