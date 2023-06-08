ماريتا عروس هذا الصيف بإطلالات من إيلي صعب

احتفلت النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني مساء أمس الأربعاء بزفافها على الشاب كميل أبي خليل في حفل أقيم بدارة والدها الفنان عاصي الحلاني الواقعة في البقاع اللبناني. وقد اعتمدت خلال احتفالات الزفاف مجموعة من الإطلالات تجسد اتجاهات موضة أزياء العروس لهذا الصيف.

تألقت ماريتا خلال الحفل بإطلالة رومانسية رقيقة تألفت من ثوب عاري الكتفين باللون الأبيض السكري، تم تنفيذه بخامة التول وتزيينه بتطريزات على شكل أوراق الغار، اختارته من مجموعة إيلي صعب لأزياء الزفاف الخاصة بخريف 2023. وقد رافق الثوب طرحة طويلة تم تثبيتها تحت أكسسوار معدني غطى جزءاً من التسريحة.

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سبق هذه المناسبة احتفال العروس بعقد قرانها في أبوظبي واختارت للمناسبة إطلالة بيضاء حملت توقيع دار إيلي صعب أيضاً. تألفت هذه الإطلالة من جامبسوت تميز بطابعه العصري البسيط وترافق مع أكسسوار للرأس من CB Headpieces مستوحى من طراز قبعات العائلة المالكة البريطانية كما حملت بيدها باقة من الفوانيا البيضاء.



ماريتا وعريسها كميل خلال احتفالهما بالزواج المدني في أبو ظبي

وكانت ماريتا قد احتفلت بليلة الحناء في دارة والدها منذ يومين، وظهرت بهذه المناسبة بقفطان أبيض من علامة Kalfish المتخصصة بتصميم القفاطين والتي وقعت أيضاً إطلالات أفراد عائلة العروس.

تزين قفطان ماريتا في ليلة الحنة بتطريزات ذهبية على شكل سنابل قمح، أزهار، وأوراق شجر ظهرت أيضاً على الأكسسوار المعدني الذي زين تسريحتها.