موضوع غريب في عرض "توري بورش" لمجموعتها الخاصة بالرحلات

شكّلت مجموعة "Tory Burch" من الأزياء إحدى أكثر المجموعات تميّزاً في موسم رحلات 2024، أما سبب ذلك فيعود إلى الموضوع الغريب عن عالم الأزياء الذي اختارته والأسلوب الذي تمّ اعتماده في تنفيذ تصاميمها.

تُعرف المصممة الأميركيّة توري بورش باهتمامها الكبير بالكلاب وهوايتها في العناية بها، ولذلك قررت أن تجمع في تصاميمها بين عملها وهوايتها.

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وقد استوحت مجموعتها الخاصة بالرحلات من لوحات للرسام الألماني والتر شيلز تُجسّد مشاهد من عالم هذه الحيوانات الوفيّة، وقدّمت بورش مجموعتها على شكل دليل مصوّر أو Lookbook، وقد استكشفت من خلال هذه التصاميم علاقة الأزياء بالحركة فركّزت على الخطوط الواضحة والبسيطة، وسعت لإبراز مفهوم الراحة والحريّة بأسلوب لايخلو من الأناقة.

وتضمّنت هذه المجموعة المُصغّرة 23 إطلالة غلب اللون الأبيض على التصاميم الستة الأولى منها، لتدخل عليها بعد ذلك ألوان البيج، واالرمادي، والأسود، والبرغندي، والكحلي، والأصفر، والأخضر الكاكي، وقد تكرّر فيها الاستعانة بالأحزمة التي تلتفّ حول الوركين.

لعبت بورش على الأحجام والطبقات في هذه التصاميم عبر خلط القصات القريبة من الجسم والفضفاضة في الإطلالة الواحدة. وقد ساعدها في ذلك استعمال الخامات القابلة للتمدّد مع الخامات الجامدة في تنفيذ أثواب، وسراويل، وتنانير، وسترات...وقد ظهر الأسلوب الكلاسيكي جلياً في التصاميم التي دخلت عليها اللمسات العصريّة المريحة والمبتكرة على السواء.

رافقت الأزياء مجموعة كبيرة من الأكسسوارات، إذ رأينا العارضات يحملن حقيبتين بدل الواحدة وبأحجام مختلفة كما تزيّنت إحدى أحذيتهن بثقب لم يظهر على الحذاء الثاني.

عدم التناسق هذا انسحب أيضاً على أقراط الأذنين التي اتخذ كل منها تصميماً مختلفاً فيما حافظت الأساور والقلادات على طابع مينيمالي عصري.

تعرفوا على أبرز إطلالات مجموعة Tory Burch الخاصة برحلات 2024 فيما يلي:



















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