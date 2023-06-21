النجم فاريل ويليامز يدخل مجال الموضة مع "لويس فويتون"

انطلق أمس الثلاثاء أسبوع موضة باريس الخاص بالأزياء الرجالية لربيع وصيف 2024، وقد شهد يومه الأول عرض دار Louis Vuitton المنتظر بحرارة كونه العرض الأول للدار بعد تسلّم النجم المتعدّد المواهب فاريل ويليامز مهام الإدارة الإبداعيّة للأزياء الرجاليّة فيها.

أقيم هذا العرض على جسر "بون نونف" أحد أبرز معالم مدينة باريس، بحضور 1750 ضيفا تقدّمهم نجوم عالميون أمثال: بيونسي وزوجها جاي زي، ريهانا، وزندايا... وقد شكّلت طبعة المربعات الخاصة بدار Louis Vuitton نجمة الحفل، إذ غطّت معظم الملابس والأكسسوارات بعد أن اكتست بلمسات من التجدّد.

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واجه فاريل ويليامز البالغ 50 عاماً تحدياً كبيراً في هذا العرض، فهو أول تجاربه في التصميم عقب تسلمه مهام الإدارة الإبداعية في دار Louis Vuitton بعد وفاة المصمم فيرجيل أبلو الذي نجح في الربط بين هذه الدار الفرنسيّة العريقة وأناقة الشارع قبل وفاته عام 2021. ولكن فاريل موهوب ليس فقط في مجال الفن حيث يعمل كمنتج ومغني (هو صاحب أغنية Happy التي حققت نجاحاً استثنائياً)، بل هو موهوب أيضاً في مجال الموضة حيث يُعرف بذوقه المميّز وبتعاوناته العديدة مع أشهر دور الموضة العالميّة أمثال: Chanel، وTiffany، وMoncler.

تضمّن العرض حوالي 75 إطلالة رجاليّة تخللتها بعض التصاميم الأنثويّة، وقد اعتمد المصمم على طبعة "الكاموفلاج" العسكريّة التي نفّذها من خلال المربعات الأيقونيّة للدار. اعتمد فاريل في بداية العرض على لوحة لونيّة محدودة جداً اقتصرت على تدرجات الأخضر بالإضافة إلى الأبيض، والأسود، والرمادي، والبيج أما في القسم الثاني منه فظهرت خامة الدنيم ودخلت ألوان مختلفة على الإطلالات التي تزيّنت معظمها بالمربعات كما ظهر "مونوغرام" LV مطرزاً على التصاميم.

شكّلت الحقائب الحاضر الأبرز في هذا العرض، وقد رأيناها بأحجام متنوّعة من الصغيرة جداً حتى حقائب السفر التي تذكّر بماضي الدار العريق وبداياتها في مجال صناعة الحقائب الجلديّة للمسافرين. ظهرت طبعة المربعات بكثافة أيضاً على الحقائب ودخلت عليها ألوان قويّة نادراً ما تستعمل في تنفيذ الحقائب الرجاليّة ومنها: الأحمر، والأزرق، والأخضر، والبرتقالي، والأصفر. أما الأحذية فجاءت مستوحاة من الطابع الرياضي أو العسكري. وقد تزيّن العارضون بمجموعة متنوّعة من القبعات، والنظارات الشمسيّة، والقلادات.

نجح فاريل ويليامز في تقديم مجموعة جاءت على قدر التوقعات وفق نقّاد الموضة والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، فمقاربته لعالمي الفن والموضة تحظى بشعبيّة كبيرة وسبق أن كانت مسؤولة عن نجاحاته العديدة التي حققها خلال مسيرته. تعرّفوا على بعض التصاميم التي قدّمها في أول مجموعاته لدار Louis Vuitton فيما يلي.

























فاريل ويليامز خلال تحية الجمهور في نهاية العرض