"جيفنشي" و"ياماموتو" محطتان بارزتان بعروض باريس للرجال

ما زالت فعاليات أسبوع باريس للأزياء الرجاليّة مستمرة بتقديم جديد المصممين العالميين لموضة ربيع وصيف 2024. ومن العروض التي شكّلت محطات بارزة في هذا المجال، نذكر عرضين مميّزين: الأول قدمته دار Givenchy وحمل توقيع مديرها الإبداعي ماثيو ويليامز، أما الثاني فقدمته دار Yohji Yamamoto التي لا تفوّت فرصة المشاركة بهذا الأسبوع منذ سنوات طويلة.

قدّم ماثيو ويليامز مجموعته الجديدة لدار Givenchy أمام التمثال البرونزي الضخم لنابوليون بونابارت الذي يتوجه بنظره إلى قصر "الأنفاليد"، حيث أقيم العرض. رأى نقّاد الموضة أن هذه المجموعة هي أفضل ما قدّمه هذا المصمم الأميركي للدار الفرنسيّة منذ ثلاث سنوات تاريخ تسلمه مهام الإدارة الإبداعيّة فيها، وقد تميّزت تصاميمه بالخياطة المتقنة والأناقة اللافتة، كما دخل على بعض إطلالاتها الطابع الرياضي.

تضمّنت المجموعة تصاميم متنوّعة من البدلات، والسترات التي تمّ تنسيقها مع قمصان وربطات عنق أو مع قمصان قطنيّة وكنزات صوفيّة ناعمة، أما السراويل فحافظت على قصات مريحة وواسعة تناغماً مع الطابع الفضفاض، أو ما يُعرف بتسمية "أوفرسايز"، الذي غلب على كامل تصاميم المجموعة. لوحة الألوان التي اعتمدها ويليامز جاءت حياديّة بمعظمها وتضمّنت بدلات بألوان الرمادي، والأسود، والأبيض. وهو استعان ببعض الألوان المشرقة في القسم الرياضي من المجموعة، ومنها الوردي، الأصفر، الأزرق، والأخضر. أما الأكسسوارات المرافقة فأتت على شكل قبعات داكنة وحقائب تلتفّ حول الخصر أو معلّقة بشكل جانبيّ.

















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- تصاميم تزيّنها الذكريات:

قدّم المصمم الياباني ياوهجي ياماموتو عرضه في مقره الباريسي الواقع في منطقة "ماري"، وقد حملت تصاميمه هذه المرة الكثير من الخصوصيّة وجاءت مزيّنة برسوم، وصور، ولوحات تستحضر ذكريات قديمة. بدأ العرض بمجموعة من الإطلالات الداكنة غلب عليها الطابع الرومانسي وتزيّنت ببروشات على شكل فراشات فضيّة، ثم راحت الرسوم والصور تظهر على القمصان والبدلات فيما دخل حرف Y، وهو الحرف الأول من اسم المصمم وعائلته، كعنصر زخرفيّ مطبوع على العديد من التصاميم. وقد تكرّر استعمال لوني الأسود والرمادي في معظم إطلالات المجموعة مع ظهور خجول للبيج الفاتح والأحمر. بدا لافتاً استعمال المصمم لقطع من الأنسجة أضافها للتصاميم بحيث تظهر أنها معلّقة عليها، كما استعان بالدبابيس الكبيرة والسلاسل كعنصر من الزي وليس كأكسسوار يزيّنه.