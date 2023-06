الماضي يُعانق الحاضر بجرأة وأناقة في عرض "ديور"

اختار كيم جونز، المدير الإبداعي للأزياء الرجاليّة في دار Dior، بداية استثنائيّة للعرض الذي قدّمه يوم أمس الجمعة ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. فما الذي فعله احتفالاً بمرور 5سنوات على بداية تعاونه مع هذه الدار الفرنسيّة العريقة؟

شكّل عرض دار Dior الحدث الأبرز ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الرجاليّة الخاصة بربيع وصيف 2024، فمع بداية العرض ظهرت فتحات مربّعة في أرضيّة المسرح خرج منها العارضون بكل ثقة وأناقة مُعلنين انطلاقة واحد من أبرز العروض المُتابعة عالمياً.

مادة اعلانية

بداية العرض شكّلت مفاجئة للجمهور، أما ما تمّ تقديمه بعد ذلك فأثبت ثقة المدير الإبداعي للدار بخطواته وبتوجهه نحو عالم من الكلاسيكيّة استوحى منه تفاصيل عديدة شكّلت ركائز عرضه. وصف جونز مجموعته بالعبارات التالية: New look to new wave أي "مظهر جديد لموجة جديدة"، وقد أراد لها أن تُشكّل احتفالاً بالخياطة المتقنة، الألوان الزاهية، والتطريز.

حرص جونز في هذه المجموعة على العودة إلى الأرشيف الثمين لدار Dior باحثاً عن مصادر إلهام في مجموعة من تصاميم التويد التي قدّمتها في العام 1960. وهو تمكّن في تصاميمه الجديدة من خلق تعايش بين الماضي والحاضر عبر دمج العناصر الكلاسيكيّة واللمسات المستقبليّة بأسلوب لايخلو من الجرأة والأناقة.

خامة التويد الحاضر الأبرز

شكّلت خامة التويد الحاضر الأبرز في هذه المجموعة، إذ رأيناها تغطّي السترات، المعاطف، السراويل، وحتى الأحذية، أما الحاضر الثاني فكانت الأحجار المطرّزة بكثافة على القمصان، والسترات، والكنزات الناعمة التي بدت كأنها مُرصّعة بالجواهر.

حافظ جونز على موضة الألوان الحياديّة (بيج، بني، رمادي...) ولكنه أضاف إليها بعض اللمسات النيونيّة المشرقة، وكان لافتاً تنفيذه للكنزات بطبعة "كاناج" الهندسيّة التي تُشتهر بها دار Dior. وقد تكرّر ظهور السراويل الواسعة والقصيرة في هذه المجموعة أما السترات فحافظت على تصميم كلاسيكي، ولكنها تزيّنت في بعض الأحيان بعقد على الجيوب العلويّة. أما القمصان فتمّ تنفيذها بخامات وقصّات مريحة، وهي جاءت منسدلة فوق السراويل لتعزيز انطباع تعدّد الطبقات الذي حرص المصمم على إبرازه. وقد كان لافتاً ظهور قبعات غريبة جداً من حيث التصميم واللون تمّ تنسيقها مع الطابع الكلاسيكي للإطلالات. وقد ترافقت معظم الإطلالات مع حقائب رجاليّة متعددة الأشكال، والأحجام، والألوان. تعرفوا على بعض إطلالات مجموعة Dior الرجالية لربيع وصيف 2024 فيما يلي.























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12