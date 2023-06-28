رحلات تحتفل ببريق النجومية من توقيع دار "زهير مراد"

قدّمت دار زهير مراد مجموعتها الخاصة برحلات 2024 على شكل دليل مصور Lookbook تم نشره على موقعها الخاص. وهي استحضرت من خلال إطلالاتها بريق نجمتين هوليووديتين شكلتا مصدر إلهام للعديد من النساء حول العالم.
كانت النجمة جوان كروفورد مثال الفخامة الهوليوودية في عشرينات القرن الماضي، أما النجمة راكيل ويلش فشكلت تجسيداً لبريق السينما في حقبة السبعينات. وقد روى المصمم زهير مراد قصة تألقهما في مجموعته الخاصة برحلات 2024 عبر مجموعة من التصاميم اختلط فيها بريق النجوم بالشفافية الأثيرية.
تضمنت هذه المجموعة 95 إطلالة غلبت عليها الألوان المشرقة مع حضور خجول للون الأسود. وقد تكرر استعمال الدانتيل والبرودري الإنكليزية في التصاميم النهارية والمسائية على السواء، كما غلب على بعض الإطلالات الطابع البوهيمي فيما ظهرت طبعات الورود على إطلالات أخرى وتغطت بعض التصاميم بالباييت الذهبي، والأزرق، والأخضر.
حرص زهير مراد على أن تبدو تصاميم المجموعة كأنها منغمسة في الأجواء الهوليوودية الساحرة، وهو نجح في المزج بين عدة أنماط وحقبات زمنية بأسلوب عصري وفاخر على السواء. تكاملت في العديد من التصاميم تطريزات تستحضر طراز الآرت ديكو مع الجماليات العصرية، وقد دخلت الكشاكش والثنيات والكسرات على العديد من القمصان، والأثواب، والتنانير كما اتخذت حبيبات الستراس شكل خطوط زينت الأثواب والبدلات بلمساتها البراقة.
جاءت بعض التصاميم مستوحاة من العبايات الشرقية، كما ظهر "مونوغرام" ZM مطبوعاً بلوني الأبيض والأسود على أقمشة مجموعة من الإطلالات ذات الطابع الكلاسيكي. وقد تزينت العديد من التصاميم بأحزمة جلدية رفيعة عليها "لوغو" الدار الذي ظهر أيضاً على الحقائب الصغيرة التي حملتها العارضات.
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