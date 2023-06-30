أشهر سترات الأميرة ديانا معروضة للبيع في مزاد نيويوركي

ما زالت الأميرة الراحلة ديانا من أبرز أيقونات الموضة العالميات حتى بعد مرور 25 عاماً على وفاتها، وأحدث دليل على ذلك عرض إحدى ستراتها للبيع بمزاد علني في نيويورك يمكن المشاركة به حضورياً أو عبر الإنترنت.

السترة المعروضة في المزاد معروفة باسم "النعجة السوداء"، إذ تتزيّن هذه الكنزة الصوفيّة الحمراء بمجموعة من النعجات البيضاء التي تتوسطها نعجة سوداء واحدة فقط. ظهرت الأميرة ديانا بها لأول مرة في العام 1981 خلال حضورها مباراة للبولو، وكانت حينها مخطوبة إلى الأمير تشارلز، ثم ظهرت بها مرة أخرى بمباراة بولو في العام 1982.

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قصة هذه السترة

من المنتظر أن تُشارك هذه السترة بمزاد تنظمه دار "سوذبي" على هامش أسبوع نيويورك للموضة بين 31 أغسطس و14 سبتمبر، وتُشير التقديرات إلى أن سعرها ممكن أن يتراوح بين 50 ألفا و80 ألف دولار. وقد قالت عنها سينثيا هولتون المسؤولة عن الأزياء والأكسسوارات في "سوذبي" خلال بيان نشرته الدار: "تكشف هذه القطعة الاستثنائية والمحفوظة بعناية عن أناقة الأميرة وسحرها، بالإضافة إلى ما كانت تتمتع به من عين ثاقبة في مجال الموضة".









إلى اليمين عارضة ترتدي الإصدار الجديد من السترة، وإلى اليسار الأميرة ديانا بالسترة الأساسيّة. طبعة النعجة السوداء الشهيرة في الظهور الثاني بهذه السترة خلال العام 1982 الإصدار الجديد من سترات النعجة السوداء الأميرة ديانا بسترة النعجة السوداء

تحمل هذه السترة توقيع علامة Warm&Wonderful لصاحبتيها المصممتين سالي موير وجوانا أوزبورن، وقد بدأ تصميم المجموعة التابعة لها في العام 1979. فوجئت المصممتان بصورة للأميرة ديانا في الصحف البريطانيّة وهي ترتدي هذه السترة، مما ساهم بتعريف الجمهور على علامتهما وزيادة مبيعاتهما.

بعد بضعة أسابيع، تلقّت المصممتان رسالة من قصر بكنغهام جاء فيها أن سترة الأميرة ديانا تعرّضت لتمزّق صغير مع طلب بإمكانية إصلاحها أو استبدالها. وقد أعاد القصر السترة الأساسية إلى المصممتين اللتين أرسلتا سترة جديدة مكانها للأميرة وحصلتا بعد ذلك على رسالة شكر وامتنان من قصر بكنغهام.

يعود الاهتمام الذي سبق أن حققته هذه السترة في الأوساط الإعلامية إلى المعنى الخفي المحتمل في خيارات الأميرة ديانا بمجال الملابس. وقد رأى البعض فيها أن الأميرة الراحلة تماهت مع النعجة السوداء الموجودة على السترة للدلالة على الشعور بالغربة والعلاقة المُعقّدة التي تربطها بالعائلة المالكة البريطانيّة.

ظهورها من جديد

عادت هذه السترة للظهور بعد أكثر من أربعين عاماً في شهر مارس الماضي عندما اكتشفت المصممتان موير وأوزبورن أنها مخبأة في أرشيفهما بعلبة صغيرة إلى جانب غطاء سرير قطني. أما النسخة الثانية منها فمعروضة بشكل دائم في متحف فيكتوريا وألبرت اللندني. وكانت علامة Warm&Wonderful أوقفت تصنيع هذا التصميم من السترات في العام 1994 ولكنها عادت لتصنيعه منذ العام 2020 تزامناً مع نجاح مسلسل "ذي كراون" حيث ظهرت النجمة إيما كورن، التي تجسّد دور الأميرة ديانا، في إحدى حلقاته وهي ترتدي سترة "النعجة السوداء". وتتوفر النسخ الجديدة التابعة لمجموعة هذه السترة حالياً على الموقع الرسمي للعلامة بسعر يبلغ حوالي 295 دولارا.