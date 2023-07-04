3 محطات تميّزت في اليوم الأول من أسبوع الكوتور الباريسي

حافظ أسبوع باريس للخياطة الراقية على موعده المحدد من 3 إلى 6 يوليو رغم أعمال الشغب التي شهدتها عدة مناطق فرنسية مؤخراً بعد مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسيّة. فقد كان يوم أمس الاثنين حافلاً بالعروض اللافتة التي ينتظرها الكثيرون ويتابعونها حضورياً أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

سجّلت الروزنامة الرسميّة لأسبوع باريس للخياطة الراقية حوالي 35 عرضاً سيتمّ تقديمها على مدى أربعة أيام. وقد شهد اليوم الأول منها تقديم 11 عرضاً حمل أولها توقيع دار Schiaparelli عند الساعة العاشرة صباحاً وآخرها دار Giambattista Valli عند الساعة السابعة والنصف مساءً.



المرور الختامي للعارضات في عرض ديور غيامباتيستا فالي

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- Dior "ديور":

اعتادت دار Dior أن تحجز لنفسها موعداً في اليوم الأول من أسبوع باريس للأزياء الراقية. وهي قدّمت واحداً من العروض المرتقبة بشدّة في هذه المناسبة، لتنقل الحضور في عرضها الخاص بخريف وشتاء 2023 إلى عالم من الأناقة الراقية. سعت المديرة الإبداعية في الدار ماريا غرازيا كيوري إلى الاحتفال برموز Dior عبر تصاميم استثنائية تجمع بين الأنوثة والرقة، وهي استعانت في هذا المجال بلعبة الشفافيّة بالإضافة إلى خامات تلتف حول الجسم وطيّات أنثويّة تنمّ جميعها عن إتقان وحرفيّة شديدة. استحضرات الألوان المختارة لهذه المجموعة أجواءً من النعومة والرقّة مع الأبيض النقي، البيج المحايد، والفضي المتلألئ... وقد دخل عليها التخريم والتطريز لإضافة لمسات شاعريّة رومانسيّة على الإطلالات.

- Schiaparelli "سكاباريللي":

في مجموعة دار Schiaparelli للأزياء الراقية الخاصة بخريف وشتاء 2023، أخذ المدير الإبداعي للدار دانيال روزبيري جمهوره في رحلة جريئة إلى العالم السريالي الذي تُشتهر به الدار منذ تأسيسها. وهو حرص على تزيين تصاميمه بالغرابة التي طالت الأنسجة، والقصات، والخطوط، والأكسسوارات مما جعل الإطلالات تخرج عن حدود المألوف مع الحفاظ على الكلاسيكيّة في مجال الألوان بالاعتماد على الأسود والأبيض مع ظهور خجول للألوان فيما دخل الذهبي بإشراقه على الإطلالات مُضيفاً إليها مزيداً من الفخامة والتألق.

- Giambattista Valli "غيامباتيستا فالي":

شكّلت مجموعة دار Giambattista Valli احتفالاً بالخصوصيّة والتميّز، فقد تألفت من حوالي 35 إطلالة وتمّ تقديمها في المقرّ الباريسي الجديد للدار الذي تزيّن للمناسبة ببتلات الأزهار. أثبتت الدار من خلال تصاميمها أن الحدائة ممكن أن تجد جذورها في الكلاسيكيّة، مُستعينةً بتقنيّات مُعقّدة في مجال الخياطة الراقية لتنفيذ أزياء ذات خطوط تُبرز الجسم وأحجام ضخمة. فقد تمّ تصميم كل إطلالة لتتمتع بشخصيّة مميّزة تُمثّل الفرديّة والخصوصيّة مع التأكيد على الحرفيّة الفنيّة التي تقف وراء كل تصميم.













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