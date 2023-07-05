3 عروض لافتة في اليوم الثاني من أسبوع الكوتور الباريسي

كان اليوم الثاني من أسبوع باريس للخياطة الراقية حافلاً بتقديم مجموعات مهمّة، فقد تضمّن 8 عروض افتتحها المصمم رامي العلي عند الساعة 11,30 من قبل الظهر واختتمها المصمم جيورجيو أرماني عند الساعة 6,30 مساءً، وتخللها عروض لكل من دور Chanel، وAlexis Mabille، وStephane Rolland، وJulien Fournie، وAlexandre Vauthier، وRonald Vander Kemp اخترنا منه 3 محطات نُلقي عليها الضوء فيما يلي.

-Chanel "شانيل":

تمّ تقديم عرض Chanel من الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2023 في الهواء الطلق على ضفاف نهر السين، وقد تميّزت المجموعة التي ضمّت حوالي 50 إطلالة بطابع رومانسي حالم جاء مستوحى من أناقة المرأة الفرنسيّة في خمسينيّات القرن الماضي.













شانيل شانيل. شانيل.. شانيل... ستيفان رولان شانيل.... ستيفان رولان.

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حضرت رموز الدار الأيقونيّة في جميع تفاصيل هذا العرض، وأولها خامة التويد التي تمّ تقديمها بخطوط عصريّة وأسلوب مُتجدّد. وقد غلب الطابع المحايد على الألوان مع حضور لافت للأبيض، والأسود، والكحلي الذي دخلت عليه بعض اللمسات المنعشة للأحمر، والوردي، والبرتقالي، والذهبي، والفضي. أما بالنسبة للأكسسوارات، اعتمدت جميع العارضات أحذية بتصميم Mary Jane تمّ تنسيقها مع جوارب من النايلون الأسود. وقد ظهرت القبعات ووشاح "الباندانا" في بعض الإطلالات فيما غابت العقود، والأساور، والأقراط التي اعتدنا أن نراها في عروض الدار. وقد تألقت عروس Chanel بثوب أبيض متوسط الطول من الأورغنزا تزيّن بكمين منتفخين وكشاكش على الياقة كما ترافق مع طرحة قصيرة من التول.

- Stephane Rolland "ستيفان رولان":

قدّم المصمم الفرنسي ستيفان رولان عرضه في أوبرا غارنييه الشهيرة، وهو أراد له أن يكون على شكل أمسية تكريميّة لمغنية الأوبرا اليونانيّة الراحلة ماريا كالاس التي كانت تحمل لقب "صوت القرن" والتي يُحتفل هذا العام بمرور قرن على ولادتها.















ستيفان رولان.. ستيفان رولان ستيفان رولان. أرماني بريفي.. أرماني بريفي. أرماني بريفي أرماني بريفي. أرماني بريفي

حرص المصمم على الجمع بين أجواء الموضة، والأوبرا، والسينما في مجموعة تحيي الشخصيّة القويّة والأناقة اللافتة لهذه الفنانة الاستثنائية. وقد غلب الطابع المينيمالي الفاخر على إطلالات المجموعة التي بلغ عددها حوالي الثلاثين، وتميّزت بخطوطها الهندسيّة وقصاتها الحادة. تمّ تنفيذ معظم التصاميم بخامات الغازار، والموسلين، والساتان دوشيس...وقدتزيّن العديد منها بقطع الجلد الذهبي التي تمّ تنفيذها على شكل ألسنة لهيب. أما عروس Stephane Rolland فجسّدتها العارضة الإسبانيّة الشهيرة نيفيز ألفاريز التي ظهرت بثوب ضيّق من الموسلين الأبيض ترافقه طرحة طويلة تلامس الأرض.

- Armani Prive "أرماني بريفي":

تميّز عرض Armani Prive بطابعه الفاخر وتصاميمه التي تطلّب تنفيذها الكثير من الإبداع الفني. تضمّن العرض حوالي 65 إطلالة، وقد سارت العارضات على منصّة يزيّنها نمط مربعات الشطرنج المونوكروميّة، أما التصاميم فجاءت مستوحاة من الورود وصناديق اللاكر التي ينتشر استعمالها في الشرق الأقصى.

لمسات المصمم جيورجيو أرماني بدت واضحة في جميع التصاميم من خلال استعمال الأقمشة اللمّاعة، والزخارف المنوّعة، بالإضافة إلى الخياطة المتقنة. وهو نجح في أن يمزج بسلاسة بين أسلوبه المتميّز والزخارف الشرقيّة.

تكرّر ظهور السراويل في هذه المجموعة من الأزياء الراقية، وقد تناسقت مع سترات ذات قصات قريبة من الجسم، فيما تفتّحت الورود على العديد من الإطلالات الشتوية بأسلوب عصري. تأثرت هذه المجموعة بعوالم وثقافات مختلفة مُجسّدةً رحلة طويلة من الغرب إلى الشرق، وهي جسّدت توازناً دقيقاً بين الترف والبساطة بأسلوب عصري مُتجدّد. وقد ظهرت في نهاية العرض عروس Armani بثوب أحمر يستحضر ما تتمتع به الوردة من أناقة فطريّة.