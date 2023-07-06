ملكات القرون الوسطى يتألقن في عرض إيلي صعب الباريسي

قدّمت دار Elie Saab مجموعتها من الخياطة الراقية للخريف والشتاء المقبلين في اليوم الثالث من فعاليات أسبوع باريس للموضة. وقد خيّم الطابع الملوكي على الإطلالات التي جاءت مستوحاة من نجمات جسّدن شخصيّات ملكيّة طبعت عالم السينما أمثال كايت بلانشيت في فيلم Elizabeth، وصوفي مارسو في فيلم Braveheart، وماريون كوتيار في فيلم Macbeath.

أقيم عرض دار Elie Saab في "متحف الفنون الزخرفيّة" الباريسي، وهو تضمّن حوالي 80 إطلالة نقلت الحضور والمُتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عالم العصور الوسطى. خيّم الطراز القوطي المليء بالبذخ على معظم التصاميم، وقد تجلّى عبر التطريز الكثيف، الخطوط الحادة، والألوان المستوحاة من عالم الجواهر مثل الذهبي المتلألئ، والفضي البرّاق، والأخضر الزمردي، والأحمر الياقوتي، والبنفسجي العميق.

مادة اعلانية

لمسات فاخرة

دخلت لمسات تجسّد الحبال والضفائر على العديد من التصاميم، كما ظهرت الياقات ذات القصات المربّعة والزخرفات المستوحاة من طراز الهندسة القوطيّة. وقد أضافت أغطية الرأس غموضاً على الأزياء، فيما تجلّى الطابع الدرامي عبر الكابات المخمليّة المطرّزة التي رافقت العديد من الإطلالات النسائية والرجاليّة على السواء.

تكرّر ظهور سترات البلايزر في أكثر من إطلالة، وقد تمّ تحويل بعضها إلى أثواب طويلة ترافقت مع تطريز كثيف وأزهار نافرة. وقد عكست الإطلالات الرجاليّة الطابع الدرامي الفخم الذي غلب على الإطلالات النسائية، وهي استطاعت أن تُعزّز مكانة دار Elie Saab كقوة رائدة في مجال الأزياء الراقية الرجاليّة.





خروج عن التقليد

استعان المصمم إيلي صعب بالخامات الفاخرة كالمخمل والساتان لإضفاء لمسات الفخامة التي أراد أن ترافق تصاميمه، كما اعتمد على الخامات الإنسيابيّة الرقيقة التي زيّنها بالتطريز الكثيف الذي استحضر غنى المعادن الثمينة. وهو اعتمد في بعض التصاميم على زخارف الأزهار التي بدت كأنها تفتحت على تصاميم تلونت بتدرجات باستيليّة تذكّر بحب المصمم لعالم الأنوثة الرومانسيّة. وهو خرج هذه المرة عن تقليد استعمال الأبيض لثوب الزفاف، إذ ظهرت عروسه باللون الوردي الشاحب وتميّزت بإطلالة أميريّة تحمل لمسات قوطيّة فاخرة عبر التطريزات الذهبيّة وتصميم الكاب الذي بدا مرتبطاً بالثوب. تعرفوا فيما يلي على أبرز تصاميم مجموعة دار Elie Saab من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين.





















