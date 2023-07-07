مصمم أزياء سعودي ضيف أسبوع الكوتور الباريسي.. من هو؟

حلّ المصمم السعودي محمد آشي ضيفاً على قائمة الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية، ليُقدّم أول عرض له ضمن الروزنامة الرسميّة لأسبوع الخياطة الراقية. وهذا ما يجعل منه أول مصمم خليجي يدخل إلى الدائرة الضيّقة لاتحاد الكوتور الباريسي.

حمل هذا العرض عنوان "الجوهر"، وهو أقيم في مسرح شاتليه الباريسي العريف بأجواء شاعريّة وغامضة على السواء. وكانت دار Ashi Studio كشفت في صفحتها على موقع إنستغرام أن هذه المجموعة جاءت مستوحاة من رواية Perfume الصادرة عام 1985 للمؤلف الألماني باتريك سوسكند. وهي تُعبّر عن الشغف، والهوس، والغموض من خلال تصاميم ذات طابع درامي تُجسّد السعي العميق للتعبير عن فن وقصيدة.

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كما ركّز المصمم على لوحة ألوان محدودة غلب عليها لوني الأسود والأبيض مع حضور خجول للذهبي، والفضي، والوردي، والبيج الكريمي، والأزرق الداكن. وهو اعتمد على الطابع المستقبلي لتقديم تصاميم تبدو كأنها خارجة من عالم الخيال، فجأت الأزياء غير تقليديّة بطابعها الدرامي واعتمادها على الخطوط الهندسيّة.

حافظ المصمم محمد آشي في هذه المجموعة على الخط الذي يُعرف به في مجال تصميم أثواب السهرة وفساتين الزفاف، ولكنه بدا أكثر جرأة باعتماد الفتحات في مناطق الصدر والكتفين. وهو حرص على إدخال لمسات أنثويّة رومانسيّة على بعض تصاميمه مع الحفاظ على الطابع المينيمالي الذي خيّم على المجموعة.







يأتي هذا العرض بمثابة تتويج لمسيرة المصمم محمد آشي الذي أطلق علامته الخاصة في مجال الأزياء منذ 17 عاماً بعد أن درس تصميم الأزياء وتدرّج على يد المصمم اللبناني إيلي صعب. وهو أسّس أول مقر له في بيروت قبل أن ينتقل إلى فرنسا في العام 2018 ويبدأ بتقديم جديده على هامش أسابيع الموضة الباريسيّة.

ارتدى العديد من الأميرات والنجمات من تصاميم آشي على مرّ السنين، نذكر منهن: الملكة الأردنيّة رانيا، بيونسيه، لايدي غاغا، كاردي بي، ساره جيسيكا باركر، سونام كابور، ديبيكا بادكون، وآيشوارايا راي. وهو وقع مؤخراً إطلالة الأميرة إيمان في زفاف شقيقها الحسين ولي عهد الأردن.