جورج شقرا يحتفي بالذهب في تصاميم الخريف والشتاء

قدّم المصمم جورج شقرا عرضه للأزياء الراقية على هامش فعاليات أسبوع باريس لموضة الخريف والشتاء المقبلين، وقد فاجأ الحضور والمتابعين على وسائل التواصل برؤيته الخاصة للون الذهبي التي اكتسبت أبعاداً فنيّة وفلسفيّة أضفت غنى على الطابع المشرق للإطلالات التي صممها ونفذها في مشاغل دار أزيائه.

تعامل المصمم جورج شقرا مع الذهب بمرونته وصلابته متأملاً في المفاهيم العميقة لهذا اللون الثمين وتعبيره بشاعريّة عن التحولات التي تطرأ على الحياة، وقد حرص من خلال تصاميمه على تكريم الذهب وتسليط الضوء على قدرته في مجال التغيير والتكيّف، إذ سعى إلى التعامل معه على أنه يُعبّر عن الرحلة الإنسانيّة بما فيها من تجارب، وعواطف، ونمو شخصي مُعتبراً إياه جوهر تأقلم الإنسان في حياته.





















أزياء جورج شقرا أزياء جورج شقرا أزياء جورج شقرا أزياء جورج شقرا أزياء جورج شقرا أزياء جورج شقرا أزياء جورج شقرا أزياء جورج شقرا أزياء جورج شقرا أزياء جورج شقرا أزياء جورج شقرا

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مفهوم التحول

في التعريف عن هذه المجموعة، كتب المصمم جورج شقرا على الموقع الإلكتروني لعلامته: "تُجسّد مجموعة الخريف والشتاء هذه مفهوم التحوّل، وهي تُكرّم الذهب وتُمثّل قدرته على التحوّل من خلال ما يتمتع به من إمكانية على التعبير وقدرة على التكيّف"، وقدّم تصاميم بدت كأنها منحوتة على أجسام العارضات بما تستحضره من جماليات عصر الباروك، والفنون الزخرفيّة، وتقنيات النور والظل.

خيّم اللون الذهبي بإشراقه على قسم كبير من الإطلالات، واقترن في بعض التصاميم مع أناقة الأسود والأبيض أو مع نعومة البنفسجي والأزرق. تمّ تنفيذ الأزياء بخامات فاخرة وساحرة على السواء، تزيّنت بالثنيات، والتطريز، والمرايا، والورود، والكشاكش، والريش. وقد ترافقت هذه الإطلالات ذات الطابع الدرامي مع أكسسوارات كبيرة اتخذت شكل أساور عريضة، أقراط ذهبيّة ذات أشكال بيضاويّة تزيّنت بأحجار السترين، بالإضافة إلى قفازات سوداء طويلة وشفّافة.

في نهاية العرض ظهرت عروس دار Georges Chakra بإطلالة بيضاء لم يدخل عليها اللون الذهبي، فقد تميّزت بطابعها الدرامي من خلال الورود الكبيرة التي صعدت من الكتف باتجاه الرأس وغطّت بتلاتها القسم الأسفل من الثوب الذي تزيّن بأحجار الكريستال وقد ترافق ثوبها مع طرحة من التول وقفازات طويلة بيضاء.