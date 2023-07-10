المصممة المغربية سارة الشرايبي ضيفة أسبوع باريس للموضة

شاركت المصممة المغربية سارة الشرايبي في الجدول الرسمي لأسبوع باريس للموضة بدعوة من اتحاد الأزياء الراقية. وهي قدّمت ضمن فعالياته مجموعتها من تصاميم الكوتور للخريف والشتاء المقبلين باسم علاتها التجارية Maison Sara Chraibi.

تُدرك سارة الشرايبي أن معنى الأزياء الراقية لا يكتمل إلا عندما تدخل هذه الأخيرة في حوار مع من يرتديها وتُضفي طابعاً استثنائياً على محطات في حياتهم. وقد أتت تصاميم مجموعتها مستوحاة من البراق، هذا الحصان المجنّح الأسطوري المعروف في التقاليد الإسلاميّة. وهو شكّل بالنسبة للمصممة انطلاقة لاستكشاف إبداعي دمج الجماليات المعاصرة مع الزخارف الثقافيّة، ونتجت عنه تصاميم فخمة تحتفل بالتراث المغربي.

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المصممة سارة الشرابيبي في ختام عرضها

أظهرت التصاميم تأثر سارة الشرايبي بالزخارف المعمارية التي تذكّر بتخصصها في مجال الهندسة وتركز على مهارتها في الاستعانة بالخطوط والزخارف في مجال تصميم الأزياء. وقد تضمّنت المجموعة معاطف ذات أكمام منحنية، بدلات بدون ياقات مرفقة بكابات طويلة، أثواب مستوحاة من القفاطين المغربيّة بالإضافة إلى تصاميم مينيماليّة ذات طابع فخم.

استعانت المصممة بالتطريز الثلاثي الأبعاد وحوّلت الخامات الشفافة إلى قفاطين تُبرز أناقة الحركة، كما استعانت بخيوط الصبرا – حرير مُستخرج من نباة الصبار- في التطريزات المغربيّة التقليديّة. وقد نفّذت سترة مرفقة بغطاء للرأس تزيّنها مئات حبّات اللؤلؤ. كلّ ذلك يُظهر سعي المصممة لتقديم تصاميم ذات طابع فريد في عالم الموضة.













تضمّن العرض حوالي 25 إطلالة غلب عليها لوني الأبيض والأسود مع بعض اللمسات الذهبيّة، والكحليّة، والرماديّة. وقد نجحت التصاميم في الجمع بين الطابعين العصري والتقليدي مما جعلها تحظى بإعجاب العديد من المهتمين بالموضة في العالمين الشرقي والغربي على السواء.