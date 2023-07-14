بعد طول غياب.. تمارا رالف تعود إلى باريس باسم جديد

بعد انقطاع دام عامين عن المشاركة بأسبوع باريس للموضة، تعود المصممة الأسترالية تمارا رالف لتُطلق أول عروض علامتها الجديدة "Tamara Ralph Couture"، فما كانت أسباب غيابها وما الدافع وراء تغيير اسم دار أزيائها التي كانت تُعرف سابقاً باسم "Ralph&Russo"؟

سبق للمصممة تمارا رالف أن حققت نجاحاً كبيراً في عالم الأزياء الراقية من خلال علامة"Ralph&Russo"، التي أطلقتها عام 2010 من لندن بالتعاون مع المصرفي الأسترالي مايكل روسو التي كانت تربطها به علاقة عاطفيّة.

























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وقد استطاعت هذه العلامة أن تحجز لنفسها مكانة مميّزة في عالم الموضة وأن تلفت أنظار مشاهير ونجمات أمثال أنجيلينا جولي ودوقة ساسيكس ميغان ماركل التي ارتدت من توقيعها في صور خطوبتها من الأمير هاري.

ولكن العام 2021 شهد انفصال الثنائي تمارا ومايكل في مجال الحياة والعمل على السواء، وغابت العلامة التي أسساها عن فعاليات أسابيع الموضة العالميّة وإطلالات النجمات على البساط الأحمر.



الملكة رانيا بإطلالة من تمارا رالف خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث تمارا رالف تحيي الجمهور في نهاية العرض، وهي تحمل ابنتها ومحاطة بفريق عملها.

وسعت تمارا للعودة إلى مجال الموضة الذي أحبته وبرعت به مطلقةً دار "Tamara Ralph Couture" التي ارتدت من تصميمها مؤخراً ملكة الأردن رانيا في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث. أما أول عروض هذه الدار فتمّ تقديمه مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع باريس للكوتور الخاص بموضة خريف وشتاء 2023.

واختارت تمارا رالف في هذا العرض أن تُسلّط الضوء على المهارة والحرفيّة التي تتوارثها أجيال من العاملين في مجال الخياطة الراقية، وهي كشفت أنها تريد إنشاء علامة تصمد أمام اختبار الزمن. بدت التصاميم الجديدة التي قدّمتها مرصّعة بالجواهر ومشغولة بإتقان، وقد تم تقديمها بلوحة ألوان أنثويّة غلبت عليها التدرجات الباستيليّة والخامات المعدنيّة فيما لعب لوني الأسود والأبيض دوراً أساسياً في العديد من الإطلالات.

استطاعت تمارا رالف أن تكون من خلال جديدها على قدر التوقعات المنتظرة منها، وهي استعانت بالأناقة الباريسيّة الطراز التي غلبت على العديد من التصاميم عبر استعمال اللآلىء والكريستال، كما تزيّنت بعض الأثواب بطبقات الكشاكش والورود الكبيرة التي أضفت عليها طابعاً رومنسياً عصرياً. وقد اختُتم العرض بثوب زفاف تزيّن بحبيبات اللؤلؤ والكريستال وترافق مع عقدة كبيرة من الخلف وقفازات بيضاء طويلة.