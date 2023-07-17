هذه أفضل الزيوت الأساسية للعناية بالبشرة وحل مشاكلها

تتميّز الزيوت الأساسيّة بخصائصها الاستثنائية التي يمكن الاستفادة منها في المجال التجميلي، فكل نوع منها يمكن أن يحتوي على عدة مئات من الجزيئات الناشطة، وهو يتميّز بفوائد خاصة به ولكن الدمج فيما بينها يُعزّز مفعولها ويؤمن حلولاً خاصة للعديد من مشاكل البشرة.

وتتمتع الزيوت الأساسيّة بقدرتها على التأثير في عمق البشرة وهي تتمتع بمفعول طويل الأمد في هذا المجال، هذا ما يجعل إضافتها إلى أقنعة البشرة ومستحضرات العناية بها من الممارسات الممتازة في أي روتين تجميلي، ولكن تجدر الإشارة إلى أن التركيز المرتفع لهذه الزيوت يجعل استعمالها بصيغتها النقيّة أمرا غير ممكن ولذلك يُنصح بخلطها مع كريمات أو زيوت نباتية حاملة لها يتم اختيارها وفق نوع البشرة.

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لكل نوع بشرة زيت أساسي يناسبها

يُعتبر زيت اللافندر الأساسي من أكثر الزيوت الأساسيّة استعمالاً في المجال التجميلي نظراً لخصائصه المتنوّعة، مفعوله المساعد على التئام الندبات ومناسبته لكافة أنواع البشرات. للعناية بالبشرة الحساسة يمكن الاستعانة بزيت الإيلانغ إيلانغ الأساسي أو زيت البابونج، يُنصح بإضافة قطرتين من هذه الزيوت إلى ملليلتر واحد من زيت نباتي تختارونه (قد يكون زيت اللوز أو زيت الأفوكادو مثلاً...) للحصول على مصل يتمتع بمفعول مهدئ ومُرمم للبشرة. في حالة البشرة الجافة، يُنصح باستعمال زيت النيرولي الأساسي المُستخرج من زهرة البرتقال على أن يتم إضافته إلى زيت نباتي مغذّ مثل زيت الأفوكادو.

أما البشرة الدهنية أو المختلطة، فتناسبها الزيوت الأساسية ذات المفعول المنقّي مثل زيت الصنوبر والزيوت التي تخفّف من الإفرازات الزهميّة مثل زيت الجوجوبا. وتحتاج البشرة الناضجة بشكل كبير إلى الزيوت الأساسية وأبرزها زيت الورد الدمشقي المعروف بتأثيره المجدد للجلد.



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زيوت أساسية فعالة على حب الشباب والتجاعيد

لتأخير التجاعيد والوقاية من ظهورها، يُنصح بخلط 10 قطرات من زيت خشب الورد الأساسي أو البخور مع مقدار ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو النباتي للحصول على خليط فعال جداً لدى استعماله مساءً على البشرة.

ويلعب زيت شجرة الشاي دوراً فعّالاً في علاج الهالات الداكنة، أما زيت الأرغان الأساسي فيتم إضافته إلى زيت اللوز النباتي لتحضير قناع يتمّ تدليكه بنعومة على محيط العينين وتركه لحوالي ربع ساعة قبل إزالة الفائض منه بواسطة الدوائر القطنيّة.

كما يُعتبر من الزيوت الأساسيّة النادرة التي يمكن تطبيقها مباشرةً على البشرة. يمكن الاستعانة بعود قطني لتطبيق هذا الزيت على البثور التي تظهر بشكل مفاجئ على الجلد، فهو يتمتع بمفعول مُنقّي ومساعد على التئام الندبات كما أنه مفيد لعلاج حب الشباب. يمكن أيضاً الاستعانة بزيت الصعتر الأساسي الذي يتمّ خلطه مع زيت الجوجوبا النباتي للاستفادة من مفعوله المضاد للبكتيريا والذي يحدّ من الإفرازات الزهميّة.

وفي النهاية، تجدر الإشارة إلى أن الزيوت الأساسيّة هي مكونات ذات مفعول قوي جداً لايُنصح باستعمالها من جانب النساء الحوامل أو المرضعات. ويُعتبر الأخذ برأي اختصاصيين في مجال العناية الطبيعيّة بالبشرة مفيد جداً لمعرفة الخلطات المفيد لحل المشاكل التي تواجه البشرة كما يمكن الاستعانة بخلطات الزيوت الأساسيّة الجاهزة للاستعمال والمتوفرة عادةً في الصيدليات أو محلات بيع المنتجات الطبيعيّة.