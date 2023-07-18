الدانتيل يُصبح خامة رجاليّة في عرض "دولتشي أند غابانا"

كشفت دار Dolce&Gabbana مؤخراً عن مجموعتها من الأزياء الرجاليّة الراقية المعروفة تحت اسم Alta Sartoria 2023، وذلك خلال عرض أقيم ببلدة أوستوني الشاعريّة الواقعة في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا. ويأتي هذا العرض ضمن ثلاثيّة التصاميم الراقية من الأزياء النسائية، والرجاليّة، والمجوهرات التي اعتادت الدار على تقديمها منذ العام 2012.

تضمّن العرض أكثر من 90 إطلالة رجاليّة نقلت الحضور إلى عالم من الأناقة الفاخرة والحرفيّة المتقنة، كما أشادت بالتراث الثقافي والفني للمناطق الساحليّة من الجنوب الإيطالي المتأثرة بالحضارة الإغريقيّة كونها كانت مستعمرات يونانيّة بين القرنين الثامن والخامس قبل الميلاد.















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ألوان حيادية

وتزيّنت التصاميم بلوحة ألوان حياديّة جاءت مستوحاة من المناظر الطبيعيّة الخلابة لبلدة أوستوني، حيث أقيم العرض، وهي تنوّعت بين الأبيض، والعاجي، والسكري، والرمادي، والترابي، والعسلي، والبني الداكن، والأسود. أما بالنسبة للخامات المستعملة فتميّزت بطابعها الأنثوي مع حضور لافت للدانتيل، والباييت، والساتان، والحرير، وحتى الكروشيه الذي يذكّر بمفارش الطاولات المتوارثة من جيل إلى جيل. وترمز هذه الأخيرة عبر خيوطها الدقيقة إلى الترابط بين التراث، والأزياء، والفن تعبيراً عن الحنين إلى الماضي والاهتمام بتقاليده.

وقد تمّ استخدام التقنيّات القديمة لصياغة الذهب في تنفيذ زخارف دقيقة من الصدف استعملت لتزيين الأزياء التي جمعت الطابع العصري بلمسات تستحضر أجواء الحضارات القديمة.











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الإطلالات البيضاء

بدأ العرض بمجموعة من الإطلالات البيضاء التي تزيّنت بالزخارف والتخريمات، وغلبت عليها القصات الفضفاضة والخطوط المستعملة عادةً في تنفيذ أزياء النوم الرجاليّة. وقد خرجت البدلات عن طابعها التقليدي ليتمّ تنفيذها بخامات الساتان والدانتيل مع الحفاظ على الخطوط الكلاسيكيّة من حيث التصميم.

وقد استحضر مصمما الدار، دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا، بعض القطع ذات الطابع الكاجوال مثل السراويل القصيرة والقمصان المنزوعة الأكمام وعملا على تقديمها بأسلوب الخياطة الراقية.

وظهرت الأحزمة العريضة والطويلة المصنوعة من القماش لترافق العديد من الإطلالات كما تزيّنت الأزياء بأحجار الكريستال، واللآلىء، والبروشات التي أضافت لمسات من الفخامة والإشراق على الإطلالات.