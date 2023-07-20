موجة وردية تغمر عالم الموضة مع إطلاق فيلم "باربي"

رافقت العروض الأولى من فيلم "باربي" في صالات السينما موجة من الظلال الوردية التي تجلت في عالم الموضة عبر تعاونات، وتصاميم، ومجموعات أيقونية أصدرتها العلامات العالمية من وحي أسلوب حياة دمية "باربي".

فقد حظيت شركة Mattel المصنعة لهذه الدمية بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات بهدف تصنيع أزياء، وأكسسوارات، ومستحضرات تجميل مستوحاة من عالم باربي. ومن أبرز التعاونات في هذا المجال، نذكر تلك التي تم توقيعها مع علامات Gap، وMicrosoft، وForever21، وUlta Beauty، وHot Wheels، وChevrolet، وVictoria’s Secret، وZara.

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وقد رد الخبراء هذا الإقبال على عالم باربي في قطاعات مختلفة تزامناً مع إطلاق الفيلم إلى أنه يشكل مادة مثالية للتسويق كون هذه الدمية تمثل طريقة حياة ولديها حتى لوناً خاصاً بها. إنه الوردي بظلاله الحيوية الذي يجسده لون Pantone219C في جدول بانتون للألوان. وقد كشف أحد مديري الإنتاج في الفيلم أن كميات الطلاء الوردي المستعملة في ديكورات الفيلم تسببت بنقص عالمي في الطلاء من هذا اللون.

يُعرف أسلوب الحياة على طريقة دمية "باربي" باسم Barbiecore، وهو يتميز بالألوان المنعشة وأسلوب حياة ستينيات القرن الماضي أي الفترة التي ولدت بها باربارا ميلليسنت روبرتس (وهو الاسم الكامل لدمية باربي) في العام 1959.



مارغو روبي تجسد دمية باربي بإطلالة من بالمان وحذاء من مانولو بلاهنيك مارغو روبي تجسّد دمية باربي بإطلالة من فيفيان ويستود خلال الترويج للفيلم في 12 يوليو

أما الفيلم الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وأوروبا، ويتوقع أن يُحقق خلال أسبوعه الأول إيرادات قد تصل إلى 75 مليون دولار. أما في الشرق الأوسط فمن المنتظر أن يبدأ عرضه خلال أغسطس المقبل.



من مجموعة زارا الكبسولية الخاصة بدمية باربي من مجموعة زارا الكبسولية المستوحاة من دمية باربي

تُجسد النجمة الأسترالية مارغو روبي دور الدمية باربي فيما يلعب ريان غوسلينغ دور صديقها كين. وقد ظهرت روبي في الفليم وخلال الجولات الترويجية له مؤخراً بسلسلة من الأزياء المستوحاة من عالم باربي، وحملت إطلالاتها توقيع أشهر دور الأزياء العالمية من Chanel، إلى Versace، وValentino، وBalmain، وEmilio Pucci، وVivienne Westwood تم تنسيقها مع مجموعة كبيرة من الأكسسوارات والمجوهرات.