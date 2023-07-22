كيف أصبحت "لويفي" العلامة الأكثر جاذبيّة مؤخراً؟

كشف مؤشر "Lyst" في تصنيفه لأشهر العلامات التجاريّة عن حصول علامة Loewe للأزياء والأكسسوارات على لقب العلامة الأكثر جاذبيّة في بداية هذا الصيف، فكيف استطاعت هذه العلامة الإسبانيّة التابعة لمجموعة LVMH أن تتقدّم على العلامات الأخرى التي اعتادت أن تحتلّ الصدارة في هذا المؤشر أمثال: Gucci، وPrada، وBalenciaga؟

تعتمد منصّة "Lyst" لإصدار التقارير الفصليّة التي تقدّمها على أرقام المبيعات، الموجودة عبر الإنترنت، والبيانات التي تمثّل التأثير العام للعلامة التجارية. وهي تُصدر مؤشراتها في هذا المجال 4 مرات في العام مما يجعلها مرجعيّة في عالم الأزياء، يستعملها أكثر من 150مليون شخص كل عام لإجراء مشترياتهم من 12000 علامة ومتجر منتشرين حول العالم.

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أفضل العلامات

استطاعت علامة Loewe، بفضل مديرها الفني جوناثان أندسون، أن تحقق ارتفاعاً في البحث عنها عبر الإنترنت بنسبة 19% خلال الفصل الأخير.

ويعود ذلك وفق مؤشر Lyst إلى التزامها بالحرفيّة والإبداع مما لفت الانتباه إليها ورفع أرقام مبيعاتها. ويأتي النجاح الذي حققه أندرسون مزدوجاً، إذ استطاعت علامته الخاصة أيضاً JW Anderson أن تحافظ على مكانتها بين أفضل 20 علامة تجاريّة في مؤشر Lyst.









من مجموعة لويفي لربيع وصيف23. من مجموعة لويس فويتون لربيع وصيف23 من مجموعة فندي لربيع وصيف23 من مجموعة فرساتشي لربيع وصيف23 من مجموعة فالنتينو لربيع وصيف23

وفي قائمة أفضل 10 علامات لهذا الموسم، تراجعت Prada مرتبة واحدة لتحتل المركز الثاني في المؤشّر، واحتلت Versace المركز الثالث بعد تقدّمها 5مراتب، فيما وصلت Miu Miu إلى المركز الرابع بعد تراجعها مرتبتين، ووصلت Bottega Veneta إلى المركز الخامس بعد تقدّمها مرتبة واحدة، فيما حققت Valentino المركز السادس بعد تراجعها مرتبتين، ووصلت Saint Laurent إلى المركز السابع بعد تقدمها 3 مراتب.

المركز الثامن كان من نصيب Moncler التي تراجعت 5 مراتب، فيما حافظت Gucci على المركز التاسعة مثل الموسم الماضي، وبلغت Dior المركز العاشر بعد تقدّمها مرتبة واحدة.











من مجموعة غوتشي لربيع وصيف23 من مجموعة برادا لربيع وصيف23 من مجموعة بربري لربيع وصيف 23 من مجموعة بوتيغا فينيتا لربيع وصيف23 من مجموعة دولتشي أند غابانا لربيع وصيف 23 من مجموعة ديور لربيع وصيف23

وجمعت المراتب التي تراوحت بين 11 و20 عدداً من العلامات التجارية التي تنتمي إلى عالم الرفاهية، فقد وصلت Louis Vuitton إلى المرتبة 11، وDolce&Gabbana إلى المرتبة 12 لتليها علامات Diesel، وBurberry ، وJacquemus، وskims، وNike، وFendi، وjw Anderson كما ذكرنا سابقاً. وقد تمكّنت علامة Balenciaga من الوصول إلى المرتبة 16 بعد النجاح الذي حققته على البساط الأحمر لمهرجان كان السينمائي.

أما أبرز ما كان لافتاً هذا الموسم في مؤشر The Lyst Index فتسجيل دار Versace أعلى تصنيف حققته منذ إنشاء منصة Lyst بعد استعانتها بنجمات أمثال دوا ليبا وآن هاثاواي للوصول إلى جمهور واسع. وقد تقدمت علامة Louis Vuitton مرتبتين في القائمة بفضل أول مجموعاتها الرجالية التي حملت توقيع النجم فاريل ويليامز والتي تم تقديمها خلال عرض أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.