10 أسئلة تطرحونها حول اختيار أفضل مستحضر لتنظيف البشرة

تتنوع صيغ مستحضرات تنظيف البشرة بين الكريم، والحليب، والصابون، والزيت، وماء ميسيلير، والفوط الجاهزة...فالخيارات عديدة مما يستدعي الوقوف على رأي خبراء العناية بالبشرة في هذا المجال.

طوّرت المختبرات التجميليّة على مرّ السنوات مجموعة متنوّعة من الصيغ الخاصة بتنظيف البشرة مما يحوّل هذه المحطة في روتين العناية اليومي بالبشرة إلى لحظات ممتعة ومفيدة في حال اختيار المستحضر المناسب لحاجات البشرة ومتطلّباتها. تعرّفوا فيما يلي على أكثر الأسئلة المتداولة عندما يتعلّق الأمر باختيار الصيغة المناسبة من مستحضر إزالة الماكياج.

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1- هل يجب تنظيف البشرة، حتى لو كانت خالية من الماكياج؟

يُعتبر تنظيف البشرة خطوة ضروريّة في الروتين التجميلي اليومي، حتى في حال عدم تطبيق الماكياج على البشرة. فهو يُساعد في إزالة الغبار، والتلوث، والإفرازات الزهميّة، والخلايا الميتة عن سطحها لتجنّب تأكسد هذه العناصر وتسبّبها بظهور بثور، احمرار، أو حتى تحسّس. المستحضر الأفضل في هذه الحالة هو ماء ميسيلير، وهو يُستعمل على دوائر قطنيّة يتمّ مسحها على البشرة قبل شطف هذه الأخيرة بالماء أو رشّها برذاذ المياه المعدنيّة.

2- هل من الضروري تنظيف البشرة صباحاً ومساءً؟

بالتأكيد، إذ يجب مُساعدة البشرة مساءً على التجدّد بشكل سليم، وذلك عبر تخليصها من الشوائب المتراكمة على سطحها من خلال تنظيفها جيداً بمستحضر يناسب طبيعتها. أما في الصباح، فيجب تخليص البشرة من الإفرازات الزهميّة المتراكمة على سطحها. ويمكن الاكتفاء في هذه الحالة بتمرير دوائر قطنيّة عليها القليل من ماء ميسيلير على البشرة الجافة، فيما تحتاج البشرة الدهنيّة صباحاً إلى تنظيف مماثل لذلك المعتمد مساءً. يُنصح بإنهاء روتين التنظيف الصباحي والمائي برش البشرة بالمياه الحراريّة.

3- ما هي أفضل أساليب تنظيف البشرة الجافة؟

من الأفضل تجنب المنتجات ذات الصيغ الراغية على البشرة الجافة كونها تُضعف حاجزها الدهني المائي وتزيد من تحسّسها وجفافها، على أن يتمّ استبدالها بحليب ولوشن يعتنيان بالبشرة الجافة مع تجنّب فرك هذه البشرة بقوة عند تنظيفها.

4- هل يمكن تجنّب البقايا الزيتيّة التي يتركها الحليب المنظّف على البشرة الدهنيّة؟

يُنصح في هذه الحالة بتنظيف البشرة صباحاً بماء ميسيلير ذات المفعول القابض للمسام بدل استعمال الحليب المنظّف، أما مساء فيمكن اعتماد مستحضر تنظيف بصيغة الجل الذي يتمّ شطفه بالماء أو الاستعانة برغوة منظّفة تُعزّز الشعور بالانتعاش. يُنصح بعد شطف هذه البشرة بالماء، برشّها بالمياه الحراريّة لحمايتها من الجفاف.

5- هل يكفي استعمال ماء ميسيلير لتنظيف البشرة؟

تتمتع ماء ميسيلير بقدرة على تنظيف سطح البشرة من كافة أنواع الماكياج ما عدا تلك المضادة للماء. وهي تناسب جميع البشرات، أما فعاليتها فترتبط بغناها بمكونات تلتقط الشوائب عن سطح الجلد. يُنصح بتمرير دوائر قطنيّة مبللة جيداً بماء ميسيلير مرتين أو ثلاثة على البشرة ثم فرك الجلد بنعومة بأطراف الأصابع بهدف إزالة بقايا الأوساخ أو الجلد الميت عن سطح البشرة قبل رشّها برذاذ المياه الحراريّة.

6- ما هي أفضل وسيلة لتنظيف البشرة الحساسة؟

تحتاج البشرة الحساسة إلى النعومة في التعامل معها، يمكن الاستعانة بمستحضر يأخذ صيغة الكريم، أو الحليب، أو حتى ماء ميسيلير. اختاروه خاصاً بالبشرة الحسّاسة يحتوي على عناصر مهدئة (فيتامينB5، خلاصة الأزهار، الويفيرا، ماء الأزهار...)، وتجنّبوا مستحضرات التنظيف التي تحتوي في تركيبتها على صابون. تجنّبوا أيضاً فرك هذا النوع من البشرة عند إزالة الماكياج عن سطحها، إذ يكفي تطبيق الحليب أو اللوشن المنظّف على البشرة بأطراف الأصابع ثم تدليكه بلطف قبل إزالته بمحرمة ورقيّة مبلّلة بمياه حراريّة، أما استعمال الدوائر القطنيّة للتنظيف فيمكن أن يكون في هذه الحالة قاسياً على البشرة.

7- كيف يتمّ تنظيف البشرة المصابة بحب الشباب؟

تتغذّى البكتيريا المسببة لحب الشباب من الإفرازات الزهميّة، وهي تُنتج جزيئات مسببة لتحسّس البشرة مما يجعلها بحاجة إلى منتجات تنظيف خاصة. في حال الخضوع لعلاج مضاد لحب الشباب بالريتينويدات يمكن للبشرة أن تتحسّس وتتقشّر بسهولة، وفي هذه الحالة يجب التعاطي معها كما يتمّ التعاطي مع البشرة الحساسة، أي باستعمال أنواع من الحليب التجميلي والكريمات المنظّفة ذات صيغ ناعمة وغنيّة بالعناصر المهدئة. من الضروري تجنّب القسوة في التعامل مع هذا النوع من البشرة، بالإضافة إلى تطبيق المستحضرات بأطراف الأصابع وتدليكها بحركات دائريّة قبل شطفها بمياه معدنيّة.

8- ما مدى خطورة عدم إزالة الماكياج عن البشرة قبل النوم؟

يُعتبر هذا الأمر من الأخطاء الفادحة التي يمكن ارتكابها بحق البشرة، ولذلك يُنصح بالاستعانة بالمحارم المنظّفة أو بماء ميسيلير عندما تكونون على عجلة أو في وقت متأخر فلن يستغرق الأمر أكثر من دقيقتين ويمكن أن يحلّ مكان التنظيف المطوّل الذي يتم اعتماده عادةً في روتين العناية المسائية بالبشرة.

9- ما هي الصيغة المناسبة لمستحضرات تنظيف الماكياج المضاد للماء؟

الأفضليّة في هذه الحالة لاستعمال كريم مزيل للماكياج ذات صيغة دهنيّة أو صيفة يختلط فيها الزيت بالماء، كون التركيبات الدهنيّة هي الوحيدة التي تعمل على تذويب الماسكارا والآيلاينر المضادة للماء. يُستعمل هذا الكريم بعد تسخينه قليلاً بين راحتيّ اليدين ثم تدليكه على البشرة وإزالته بالدوائر القطنيّة.

10- هل يمكن استعمال حليب العناية ببشرة الأطفال لإزالة الماكياج؟

يحتوي حليب العناية ببشرة الأطفال على زيوت مُغذّية ومُطرّية، وهو يمكن أن يفي بالغرض في حال عدم وجود طبقة كثيفة من الماكياج على البشرة، ولكن لن يُزيل المستحضرات المطبّقة على الشفاه والعينين بالشكل اللازم، ولذلك يُنصح بعدم استعماله في هذا المجال.