3محطات لافتة في جديد مجموعات "ريزورت"

لا يزال تقديم مجموعات رحلات 2024 مستمراً، هي التي يُطلق عليها أيضاً تسمية مجموعات "ريزورت" أو "كروز" كونها تهتمّ بالأناقة الخاصة بالإجازات، وتكون أكثر ابتكاراً من المجموعات الكلاسيكيّة التي يتمّ إطلاقها في بداية موسميّ الخريف والشتاء أو الربيع والصيف.

وتبقى مجموعات الرحلات في الأسواق من نوفمبر حتى مايو وهي تتضمّن عادةً إطلالات نهاريّة، تُضاف إليها أحياناً أزياءً خاصة بالمناسبات. تعرّفوا فيما يلي على 3 مجموعات لافتة للرحلات من حول العالم تحمل توقيع: دار إرمانو شيرفينو الإيطاليّة، المصممة الإسبانيّة أليخاندرا ألونسو روجاس، والمصمم الهندي بيبهو موهاباترا.







إرمانو شيرفينو إرمانو شيرفينو إرمانو شيرفينو إرمانو شيرفينو

مادة اعلانية

رحلة إيطاليّة مع إرمانو شيرفينو

انطلقت دار إرمانو شيرفينو من مدينة فلورنسا خلال العام 2000، ويجمع أسلوبها في التصميم بين الحرفيّة الإيطاليّة والاعتماد على التكنولوجيات الجديدة. وقد تجلّت في مجموعتها الأخيرة الخاصة بالرحلات روح السفر وجاذبيّة المجهول، حيث ركّزت الدار على استعمال خامة "الكريب ماروكان" وهو نوع من الكريب الثقيل المنسوج بكثافة من خيوط الحرير الناعمة، كما قدّمت طبعة جلد الأفعى بأسلوب مبتكر وألوان مُشرقة.

تضمّنت المجموعة 38 إطلالة دخلت عليها القصات الكلاسيكيّة واللمسات العصريّة، وقد جسّدت السترات والبدلات الأناقة الراقية فيما تجلّى الطابع الأنثوي عبر الكورسيهات والتنانير الطويلة، كما ترافقت الأزياء مع مجموعة من الحقائب الجلديّة ذات الأحجام المتنوّعة والعديد من الأحذية العالية الساق.

















أليخندرا ألونسو روجاس أليخندرا ألونسو روجاس أليخندرا ألونسو روجاس أليخندرا ألونسو روجاس بيبهو موهاباترا بيبهو ماهاباترا بيبهو موهاباترا. بيبهو موهاباترا بيبهو موهاباترا.

رحلة إسبانيّة مع أليخاندرا ألونسو روجاس

تُعرف هذه المصممة الإسبانيّة باهتمامها بالمنسوجات من صوف وكروشيه، هي التي ولدت في عائلة تمتهن الحياكة اليدويّة. قدّمت أليخاندرا ألونسو روجاس في مجموعتها الخاصة بالرحلات حوالي 30 إطلالة تميّزت بألوانها المُشرقة وبالبريق الذي دخل عليها عبر استعمال الباييت والشراريب. فقد استعانت بألوان الأبيض، والأزرق، والأصفر، والأحمر، والذهبي، والفضي لتنفيذ إطلالات تميّزت بقصاتها القريبة من الجسم وطابعها العصري الذي يرضي متطلبات المرأة التي تبحث عن الفخامة والبساطة في الوقت نفسه.

رحلة هنديّة مع بيبهو موهاباترا

بدأت رحلة هذا المصمم الهندي مع عالم الموضة في العام 1999 عندما انتقل إلى نيويورك ليتابع دراسته في معهد الموضة والتكنولوجيا، ثم أطلق علامته الخاصة وانضم في العام 2010 إلى مجلس مصممي الأزياء في أميركا، وفي مجموعته الخاصة برحلات 2024، قدّم موهاباترا 28 إطلالة خاصة بالحفلات والمناسبات، وقد استعمل لتنفيذها خامات المخمل، والتول، والدانتيل، والكريب، والحرير كما استعان بتطريزات الأزهار والقفازات لإضفاء طابع الفخامة على الإطلالات. غلب الثنائي المونوكرومي والألوان المشرقة على معظم الإطلالات، وقد دخلت الخطوط الهندسيّة على بعضها فيما تزيّن بعضها الآخر بالعقد الكبيرة.