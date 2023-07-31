للمناسبات الصيفيّة.. أفكار جديدة من مجموعات رحلات 2024

تُعتبر باميلا رولاند من أبرز المصممات الأميركيات المتخصصات بأزياء المناسبات. وهي من المفضّلات لدى النجمات الأميركيات اللواتي يتهافتن على الظهور بإطلالات تحمل توقيعها في المهرجانات الفنيّة العالميّة، فما الذي قدّمته في مجموعتها الخاصة بالرحلات التي أطلقتها مؤخراً؟

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استوحت باميلا رولاند تصاميم هذه المجموعة من أعمال الرسامة الأميركيّة الشهيرة جورجيا أوكيف (1887-1986) التي امتدت مسيرتها المهنيّة طوال سبعة عقود، واستحقّت لقب "أم الحداثة الأميركيّة" رغم محافظتها على استقلاليتها عن الحركات الفنيّة الكبرى. عُرفت أوكيف بأسلوبها الذي تأثر بشدّة بحبها للطبيعة وبلوحاتها الفريدة التي تمثّل الزهور والمناظر الطبيعيّة، والمعروضة حالياً في متحف الفن الحديث بمدينة نيويورك.

وفّرت رؤية جيورجيا أوكيف الفنيّة واستخدامها المميّز للألوان النابضة بالحياة والأزهار الكبيرة، مصدر إلهام مجموعة باميلا رولاند الخاصة برحلات 2024، والتي تضمّنت 38 إطلالة خاصة بالسهرات والمناسبات. تزيّنت أزياء هذه المجموعة بالثنيات ذات الطابع الهندسي، التطريزات الدقيقة، الأقمشة الفاخرة، والأزهار الثلاثيّة الأبعاد ببتلاتها المصنوعة من طبقات الشيفون والأورغنزا الحريريّة.











قدّمت رولاند مجموعتها الخاصة بالرحلات على شكل دليل مصوّر Lookbook، استهلّته بإطلالات فخمة تزيّنت بالريش، الحبيبات البرّاقة، واللؤلؤ وغلبت عليها الألوان الباستيليّة. استعانت المصممة بعد ذلك باللون الأسود الذي زيّنته الأزهار الملوّنة وحبيبات الكريستال لتنتقل في القسم الأخير من المجموعة لتقديم تصاميم ذات ألوان حيويّة ومشرقة مثل الأزرق، والليلكي، والفوشيا، وحتى الأحمر. وهي زيّنتها بطبقات من الكشاكش والأزهار الضخمة.









اعتادت باميلا رولاند منذ إطلاق دار أزيائها في العام 2002 على تقديم تصاميم فخمة تناسب أرقى المناسبات. وهي حافظت منذ ذلك الحين على خطّها في مجال التصميم الذي حجز لنفسه مكانة على خارطة الموضة العالميّة، فما الذي ستختاره النجمات من تصاميمها؟