المكونات التجميليّة المسموح نقلها في حقيبة اليد خلال السفر.. ما هي؟

إذا كنتِ تستعدين للسفر خلال العطلة الصيفيّة، فتذكّري أن هناك قواعد صارمة تتناول أنواع وأحجام المستحضرات التجميليّة التي يُسمح بحملها في حقيبة اليد، تعرّفي فيما يلي على المسموح والممنوع في هذا المجال.

منذ العام 2006، يُحظّر وضع عبوات تحتوي على أكثر من 100 ملليلتر من المستحضرات السائلة في حقيبة اليد، ويُطبّق هذا الأمر على جميع المنتجات السائلة بما فيها مستحضرات التجميل.

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معلومات ضروريّة قبل السفر

يجب أن تكون منتجات التجميل التي تحملونها في حقيبة اليد قابلة للانزلاق في كيس من البلاستيك الشفاف والقابل لإعادة الإغلاق بسعة ليتر واحد وقياس 20سم×20سم (نوع أكياس حفظ الطعام في الثلاجة).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأكياس لا تكون بالضرورة متوفرة في المطارات، ولذلك من الأفضل تجهيزها مسبقاً لتوضيب مستحضرات التجميل فيها. يُنصح بوضع هذا الكيس عند نقاط التفتيش في صندوق بلاستيكي منفصل عن حقيبة اليد ولا يحق لكل مسافر سوى بكيس واحد من هذا النوع توضع فيه جميع العبوات التي تحتوي على مواد سائلة.

منتجات قابلة للحمل في حقيبة اليد

تتضمن المنتجات المسموح حملها في حقيبة اليد: السوائل، الكريمات، الجل، المعاجين، العبوات الرذاذة التي لايتجاوز حجمها 100 ملليلتر أو 100 غرام. أما الاستثناء الوحيد في هذا المجال فيطال الجل المطهّر الذي يُسمح بحمله في عبوة تصل سعتها إلى 500 ملليلتر. ويمكن لعدم الالتزام بهذه القواعد أن يتسبب بتلف المنتجات التي لاتستوفي الشروط المطلوبة.

وتتضمن قائمة المنتجات التجميليّة المسموح حملها في حقيبة اليد بسعة 100 ملليلتر أو 100 غرام أيضاً: العطور، كريمات وزيوت العناية بالوجه والجسم، مستحضرات الحماية من الشمس، مستحضرات العناية بالشعر وتصفيفه، رغوة الحلاقة، مزيل التعرّق، أحمر الشفاه السائل، الرذاذ المثبّت للشعر، مزيل الماكياج، الماسكارا، طلاء الأظافر، ومزيل الطلاء غير القابل للاشتعال.

يمكن أيضاً حمل الصابون الكلاسيكي وسواها من المستحضرات التجميليّة الصلبة التي لاتخضع لقانون 100 غرام، 100 ملليلتر. ويمكن حمل الأدوية ذات الاستعمال الشخصي والمشتريات التي يتمّ الحصول عليها بعد النقاط الأمنيّة وفي المنطقة المعفاة من الرسوم الجمركيّة أو على الطائرة.



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أدوات قابلة للحمل في حقيبة السفر

يُسمح بنقل ماكينات الحلاقة الكهربائية وشفرات الحلاقة المحميّة بغطاء بلاستيكي في حقيبة اليد، أما شفرات الحلاقة غير المرفقة بغطاء بلاستيكي فيمكن نقلها في حقيبة السفر حيث يمكن أيضاً وضع مقصات الأظافر وملاقط إزالة الشعر الزائد والأدوات الكهربائية المستعملة لتجفيف الشعر وتمليسه.