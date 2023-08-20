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A 'black sheep' jumper worn by the Britain's late Diana, Princess of Wales, is displayed at Sotheby's, in London, Britain, July 17, 2023. The jumper, which is to go up for auction, was worn by Diana on several occasions, and was recently rediscovered in a box in the attic of the manufacturers along with correspondence from Diana's private secretary. REUTERS/Rachel Adams
الكنزة المعروضة بدار "سوذبيز"

كنزة للأميرة ديانا تطرح بمزاد.. وسعرها قد يصل لـ90 ألف دولار

الكنزة حمراء وهي مطبّعة بخراف بيضاء يتخللها واحد أسود

نيويورك – فرانس برس
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تُطرح للبيع في مزاد علني في نهاية أغسطس الجاري كنزة الصوف الحمراء الشهيرة المطبّعة بمجموعة من الخراف البيضاء يتخللها واحد أسود والتي ارتدتها الأميرة ديانا عام 1981 بعد وقت قصير من خطوبتها من الأمير تشارلز، على ما أعلنت دار "سوذبيز" أمس السبت.

ديانيا مرتديةً الكنزة الحمراء في 1981
ديانيا مرتديةً الكنزة الحمراء في 1981

وستكون هذه الكنزة من بين قطع عدّة تُعرض في مزاد يتمحور على مشاهير الموضة تقيمه دار مزادات "سوذبيز" في نيويورك عبر الإنترنت بين 31 أغسطس و14 سبتمبر.

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وخُمّن سعر الكنزة الصوفية التي أُطلقت عليها تسمية "الخروف الأسود" بما بين 52300 و91600 دولار.

وهذه القطعة من تصميم سالي موير وجوانا أوزبورن اللتين كانتا أسستا قبل ثلاث سنوات منذ ذلك علامتهما التجارية "وورم أند ووندرفول" Warm and Wonderful.

وبعد بضعة أسابيع من نشر صور لديانا مرتدية هذه الكنزة، تلقّت موير وأوزبورن كتاباً من قصر باكنغهام يُعلِمهما بأنّ أميرة ويلز المستقبلية ألحقت ضرراً بالقطعة، واستفسرت الرسالة الملكية من المصمّمتين عمّا إذا كانتا تستطيعان تصليحها أو تأمين بديل منها.

التلف الذي أصاب أحد اكمام الكنزة
التلف الذي أصاب أحد اكمام الكنزة

وبالفعل، أنجزت صاحبتا "وورم أند ووندرفول" نسخة جديدة من الكنزة، فتسلمّتا رسالة شكر من السكرتير الخاص للأميرة المستقبلية.

وفي العام 1983 ارتدت ديانا التي كانت أصبحت أميرة ويلز هذه الكنزة مجدّداً مع جينز أبيض أنيق.

ديانيا مرتديةً الكنزة الحمراء في 1983
ديانيا مرتديةً الكنزة الحمراء في 1983
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وبعد نحو 40 عاماً، اقترح مدير علامة "روينغ بليزرز" Rowing Blazers جاك كارلسون على المصممتين الأساسيتين إقامة شراكة معهما وطلب الاستحصال على براءة اختراع لتصميم الكنزة الشهيرة تتيح له إنتاجها ضمن ماركته.

ولاحظت "سوذبيز" أنّ إقبال المستهلكين عليها كان كبيراً، ورأت فيه تجسيداً لدوام ذوق ديانا وتأثيرها على الثقافة الشعبية.

أما الكنزة الأولى التالفة التي ارتدتها ديانا، فعثرت عليها جوانا أوزبورن في مارس 2023 في صندوق بمخزنها.

وأوضحت "سوذبيز" أنّ "تدقيقاً معمّقاً في حال الكنزة والأضرار التي لحقت بكمّها ومقارنات مع صور من عام 1981" أتاحت التأكّد من أنّها الكنزة الأصلية "التي ارتدتها الأميرة ديانا قبل أكثر من 40 عاماً".

الكنزة المعروضة بدار "سوذبيز"
الكنزة المعروضة بدار "سوذبيز"
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