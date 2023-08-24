15 استعمالاً لبلسم الشعر غير مرتبط بدوره الأساسي.. ما هي؟

يُستعمل بلسم الشعر أو "الكونديشنر"، كما يُعرف أيضاً، بعد الشامبو لتسهيل تسريح الشعر وتخليصه من التشابك، ولكن هل تعرفون أن لديه أيضاً استعمالات عديدة ومفيدة غير مرتبطة بدوره الأساسي في مجال العناية بالشعر؟ تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

1- تنظيف الملابس الحريريّة

المعروف عن الملابس الحريريّة بأنها دقيقة جداً عندما يتعلّق الأمر بغسلها، ولذلك يُنصح بإرسالها إلى التنظيف في المصبغة أو نقعها في مياه ذات حرارة مُعتدلة ولكن إذا أضفت إليها مقدار ملعقة كبيرة من الكونديشنر هذا هو الفارق، حيث توضع الملابس في هذا الخليط لمدة 5دقائق قبل شطفها بالماء ثم عصرها ووضعها على علاّقة ملابس لتجفّ، وتصلح هذه الطريقة أيضاً لغسل الملابس الداخلية المصنوعة من خامات رقيقة وحسّاسة.





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2- بديل عن مزيل الماكياج

عند نفاذ مستحضر إزالة الماكياج يمكن للكونديشنر أن يحلّ مكانه، بحيث يتمّ وضع القليل منه على دوائر قطنيّة، أو منشفة صغيرة، أو حتى محرمة ورقيّة ليتمّ فركها بنعومة على بشرة الوجه بهدف إزالة آثار الماكياج عن البشرة. يتمّ شطف البشرة بعد ذلك بالماء أو تنظيفها برغوة عند اعتماد التنظيف المزدوج.

3- تنظيف فراشي الماكياج

يُشكّل الكونديشنر مكوناً فعّالاً جداً لتنظيف فراشي الماكياج، يكفي وضع القليل منه على وبر هذه الفراشي ثم إضافة الماء عليها وفركها جيداً قبل شطفها بالماء لتستعيد نظافتها وليونتها.





4- تليين جُليدات محيط الأظافر

يمكن للكونديشنر أن يحلّ مكان الكريم الذي يُستعمل لتليين الجليدات المحيطة بالأظافر، فهو يعطي نتائج فوريّة وفعّالة جداً في هذا المجال.

5- إزالة الكهرباء الساكنة من الشعر

يكفي فرك القليل من الكونديشنر بين راحتي اليدين قبل تمريرها على خصلات الشعر، فمن شأن هذه الخطوة أن تُثقلها بما يكفي لمنع تطايرها بفعل الكهرباء الساكنة.

6- تمليس تجعيدات الشعر

تؤدي الرطوبة إلى استعادة الشعر المُملّس لتجعيداته الطبيعيّة، وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة بالقليل من البلسم لتمليس خصلاته من جديد بالطريقة نفسها التي تمّ اعتمادها لمنع تطاير الشعر بفعل الكهرباء الساكنة.

7- بديل للرذاذ الذي يفكّ تشابك الشعر

يمكن استبدال الرذاذ الذي يفكّ تشابك الشعر بخليط مؤلّف من مقدار كونديشنر مقابل 9مقادير من الماء. يتمّ رشّ القليل من هذا الخليط على الشعر ثم تسريحه بمشط عريض من الجذور باتجاه الأطراف لفكّ تشابكه. يمكن استعمال هذا الخليط أيضاً لتعطير الملابس وتخليصها من الروائح المزعجة، يكفي رشّ القليل منه عليها ثم تعليقها وتركها لتجفّ للحصول على النتيجة المرجوّة.

8- معالجة مشكلة تقلّص الكنزات الصوفيّة

قد يتسبّب غسل الكنزات الصوفيّة بالماء الساخن في تقلّصها، ولكن لحسن الحظ أنه يمكن أن تستعيد حجمها الأساسي عند نقعها في خليط من الماء الفاتر ومقدار ملعقة كبيرة من الكونديشنر. تُترك الكنزة في هذا الخليط لمساعدة ألياف الصوف على استعادة حجمها الأساسي، على أن يتمّ بعد ذلك نشر الكنزة بشكل أفقي والمواظبة على شدّها برفق من وقت إلى آخر حتى تستعيد قياسها السابق.

9- بديل عن زيت الاستحمام

يتميّز الكونديشنر بخصائص مُرطّبة مما يُفسّر إمكانية إضافته إلى مياه الاستحمام لتنعيم البشرة. يمكن أيضاً وضع القليل منه بين راحتي اليدين وفركهما على الجسم خلال الاستحمام لترطيب البشرة.





10- إزالة الخواتم العالقة

لحل مشكلة الخواتم العالقة، يُنصح بوضع القليل من الكونديشنر عند قاعدة الإصبع مما يُسهّل تحريك الخاتم العالق وإخراجه من الإصبع.

11- فتح السحابات العالقة

لحل مشكلة السحّاب العالق، يكفي وضع القليل من الكونديشنر على أسنان السحاب مما يسهّل تحريكه وبالتالي فتحه وإغلاقه.

12- بديل لرغوة الحلاقة

يمكن للكونديشنر أن يُشكّل بديلاً مثالياً لرغوة الحلاقة، إذ يعمل على تسهيل انزلاق شفرة الحلاقة على البشرة وتعزيز نعومة هذه الأخيرة.

13- تلميع الأحذية الجلديّة

يمكن الاستعانة بالكونديشنر لتلميع الأحذية، يكفي الاستعانة بقطعة قماش ناعمة والقليل من هذا المستحضر لتلميع الأحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي.

14- بديل عن مسحوق الغسيل

يمكن للكونديشنر أن يحل مكان مسحوق الغسيل اليدوي في حال عدم توفره. يكفي نقع الملابس المتسخة لمدة نصف ساعة في وعاء من الماء الساخن أضيفت إليه ملعقة كبيرة من الكونديشنر، ليتمّ شطف الملابس جيداً يالماء بعد ذلك ثم تجفيفها في الهواء.

15- تلميع المجوهرات

عندما تفقد قطع المجوهرات بريقها بعد الاستعمال المتكرر، يكفي فركها بفرشاة أسنان قديمة والقليل من الكونديشنر ثم شطفها جيداً بالماء وتجفيفها بقطعة قماش نظيفة لتستعيد كل إشراقها.