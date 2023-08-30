شهر الموضة انطلق من طوكيو وختامه في باريس

شكّلت انطلاقة أسبوع "راكوتين" في طوكيو بداية لشهر الموضة الذي يمتد من 28 أغسطس الجاري إلى 3 من أكتوبر المقبل حيث يتمّ اختتامه بأسبوع باريس للموضة، فما هي أبرز محطاته التي سيتمّ خلالها إطلاق مجموعات ربيع وصيف 2024؟

يُقام أسبوع "راكوتين" للموضة في طوكيو مرتين سنوياً خلال شهري مارس وأغسطس، ويتمّ خلاله إطلاق جديد الاتجاهات في مجال الأناقة استناداً إلى عروض الأزياء والمعارض التي تمّ تقديمها. من المنتظر أن تستمر فعالياته حتى 2 سبتمبر المقبل، وهو يُعلن هذا العام انطلاقة أسابيع موضة الربيع والصيف المقبلين التي تُقام في عدة مدن عالميّة وتتضمّن عروضاً مباشرة ومجموعات يتمّ إطلاقها افتراضياً بالإضافة إلى عدّة نشاطات فنيّة مُرتبطة بعالم الموضة، أما ختام أسبوع "راكوتين" فيتزامن مع منح جوائز الموضة في طوكيو للعام 2024 يوم السبت الواقع في 2 سبتمبر.























من عروض أسبوع باريس للموضة من عروض أسبوع لندن للموضة من عرض كارولينا هيريا في أسبوع نيويورك للموضة أناقة نسائية من أسبوع راكوتين للموضة أناقة كاجوال من أسبوع راكوتين للموضة من عروض أسبوع مدريد للموضة من عروض أسبوع لندن للموضة من عروض أسبوع ميلانو للموضة من عروض أسبوع ميلانو للموضة من فعاليات أسبوع سيول للموضة من فعاليات أسبوع راكوتين للموضة من فعاليات أسبوع مدريد للموضة

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بعد انتهاء عروض طوكيو، من المنتظر أن يبدأ أسبوع الموضة في سيول، على أن تمتد عروضه في كوريا الجنوبيّة بين 5و9 سبتمبر المقبل. وقبل نهايته بيوم تبدأ عروض أسبوع نيويورك للموضة، على أن تمتد فعالياته بين 8 و13 سبتمبر المقبل. يوم 13 سوف يشهد أيضاً انطلاقة أسبوع مدريد للموضة الذي يُعرف تحت اسم آخر هو "أسبوع مرسيدس-بنز للموضة" وهو سيمتد حتى 17 سبتمبر، على أن تقام بالتوازي معه فعاليات عروض أسبوع لندن للموضة التي ستمتد بين 15 و19 سبتمبر المقبل.

أما نهاية شهر الموضة فستكون مع أسبوعين ينتظرهما الجمهور بحماس، إنهما أسبوع ميلانو للموضة الذي يُقام بين 19 و25 سبتمبر فيما يُقام أسبوع باريس للموضة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين. فانتظرونا في تغطية لأبرز محطات الموضة العالميّة من خلال تقارير يوميّة.