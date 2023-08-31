10 حيل ضروريّة لتأخير ظهور التجاعيد

يبدأ الجلد بالفقدان التدريجي لمرونته منذ الثلاثينات، ولكن اعتماد بعض الحيل الضروريّة في روتين العناية التجميليّة كفيل بالحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

تُشكّل شيخوخة البشرة ظاهرة طبيعيّة لا يمكننا منعها، إنما بمقدورنا تأخيرها فما هي الحيل المفيدة في هذا المجال؟

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1- حماية البشرة من الشمس:

يُلحق الإفراط في التعرّض للشمس أضراراً كبيرة بالبشرة، فالأشعة ما فوق البنفسجيّة تدخل إلى عمق الجلد وتتسبّب بتلف ألياف الكولاجين والإلستين، مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد. لذلك يُنصح بتطبيق كريم حماية من الشمس لا يقل رقم حمايته عن 30spf عند الخروج من المنزل ورقم حماية 50spf عند ارتياد المسابح أو الشواطئ.

2- الانتباه إلى تعابير الوجه:

تعمل بعض التعابير التي نعتمدها باستمرار في حفر تجاعيد مبكرة على وجوهنا، منها مثلاً قطب الحاجبين، الإفراط في الابتسام، شدّ العينين أثناء القرأة... ويُشكّل التخفيف من اللجوء لهذه التعابير وسيلة لتأخير ظهور التجاعيد، كما يُنصح بالاستعانة بالنظارات الشمسيّة عند الخروج من المنزل كونها تساهم في الحدّ من التعابير المتكررة بمنطقة محيط العينين.

3- اعتماد نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة:

يُساعد تناول الأطعمة الغنيّة بمضادات الأكسدة في محاربة الجذيرات الحرة وتأخير ظهور التجاعيد. يُنصح بالتركيز على تناول الملفوف، والطماطم، والشمندر، والكرز، والمشمش، والشاي الأخضر، بالإضافة إلى الأطعمة الغنيّة بالأوميغا3 و6 (كونها الدهون التي تحافظ على صحة الشرايين وليونة البشرة). تجدونها في السبانخ، والأفوكادو، والأسماك الدهنيّة مثل السالمون، والتونا، والماكاريل.

4- تقشير البشرة مرة أسبوعياً:

تتعرّض البشرة لتوسّع مسامها وفقدان مرونتها مع مرور الوقت. ويُساعد اعتماد تقشير أسبوعي لها بتخليصها من الخلايا الميتة والشوائب المتراكمة على سطحها، مما يُساعد في تنظيفها بالعمق وإبراز إشراقها كما يؤخّر في ظهور تجاعيدها. يُنصح باختيار مستحضر مقشّر ناعم لا يكون قاسياً على البشرة.

5- الإقلاع عن التدخين:

يتسبّب التدخين في تسريع الآليّة الطبيعيّة لشيخوخة البشرة، نظراً لتأثير النيكوتين المؤذي على الصحة بشكل عام والبشرة بشكل خاص. فهو يتسبّب بتضييق الأوعية الدمويّة المتواجدة في الطبقات العليا للبشرة مما يحدّ من كمية الأكسيجين والمغذيات التي تصل إلى الخلايا، وهذا ما يُعرّض البشرة للاختناق ولفقدان الحيوية. يُسرّع التدخين في ظهور التجاعيد كما يعمل على تدمير الفيتامين C الذي تحتاج إليه البشرة لإنتاج الكولاجين، هذا البروتين الطبيعي الذي يمنح الجلد كل مرونته.

6- ترطيب البشرة بشكل أكبر:

يلعب ترطيب البشرة بكثافة دوراً في تمليسها والحفاظ على نعومتها، ولذلك يُنصح باستعمال الكريم المرطّب صباحاً ومساءً واختياره بصيغة غنيّة في حالة البشرات الجافة والفاقدة للحيوية. يمكن أيضاً اعتماد الترطيب المزدوج صباحاً ومساءً بعد تنظيف البشرة. وذلك من خلال وضع طبقة أولى من المرطب على البشرة ثم الانتظار حوالي 10 دقائق قبل وضع طبقة أخرى منه. من شأن هذه الخطوة أن تمدّ البشرة بجرعة إضافيّة من الترطيب للحفاظ على حيويتها.

7- شرب ما يكفي من الماء:

يُساعد شرب لتر ونصف أو لترين من الماء يومياً في تنظيف الجسم من السموم، وهو يحمي أيضاً من فقدان البشرة لحيويتها ونضارتها، كما يقي من ظهور التجاعيد المبكرة عليها.

8- الحصول على الكفاية من النوم:

كشفت العديد من الدراسات أن النقص في ساعات النوم يُسرّع في شيخوخة البشرة، ولذلك يُنصح بألا تقلّ ساعات النوم عن 8 يومياً والالتزام قدر المستطاع بأوقات محددة للخلود إلى الفراش ليلاً والاستيقاظ صباحاً. تُساعد ساعات النوم في تحسين قدرة البشرة على إصلاح نفسها والتعافي من الاعتداءات الخارجيّة التي تتعرّض لها كما تُساهم في تحسين مرونتها وتأخير ظهور الخطوط الدقيقة عليها.

9- ممارسة تمارين الوجه:

تعمل هذه التمارين على شدّ عضلات الوجه والحفاظ على ليونة البشرة، كما أنها تتمتع بدور وقائي يؤخّر ظهور التجاعيد. من أسهل التمارين وأكثرها فعالية: تكرار مجموعة أحرف A، E، I، O، U، Y عشر مرات متتالية.

من التمارين المفيدة أيضاً في هذا المجال: تمرين الدوران الذي تتمّ ممارسته وقوفاً مع الحفاظ على ظهر مستقيم والنظر إلى البعيد خلال تحريك الرأس يميناً والتوقف لبضع ثوان قبل العودة إلى الوضعيّة الأساسيّة ثم تحريكه يساراً والتوقف لبضع ثوانٍ. يُنصح بتكرار هذا التمرين 30 مرة.

10- اختيار كريم الليل المناسب:

إذا كانت البشرة ترمّم نفسها خلال الليل، فهذا يعني أن اختيار كريم الليل المناسب ممكن أن يُساعدها في تأدية هذه المهمة على أكمل وجه. ينصح خبراء العناية بالبشرة باختيار كريم مسائي غني بالريتينول الذي يُساعد تنشيط إنتاج الكولاجين بالإضافة إلى تعزيز متانة وحيوية البشرة.