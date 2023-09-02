البندقية تفتح ذراعيها لنجمات الفن والأناقة

ترافقت نهاية شهر أغسطس مع بداية مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الثمانين. وهو يستمر حتى 9 سبتمبر الجاري بحضور نجوم ومشاهير عالميين يسيرون على بساطه الأحمر أو يلبون الدعوات إلى مناسبات فنية واجتماعية تقام على هامشه.

فكيف بدت أبرز الإطلالات التي شاركت بفعالياته حتى الآن؟

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تم إطلاق هذا المهرجان عام 1932، وهو يشكل منذ لك الحين منصة لصانعي الأفلام، والنجوم، يتابعها النقاد، والعاملون في مجال السينما، والجمهور، والإعلام. وقد ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في تأمين تغطية مباشرة للإطلالات التي تم اعتمادها على بساطه الأحمر.

كعادتها تحرص الإعلامية ريا أبي راشد على تغطية فعاليات مهرجان البندقية السينمائي، وقد اختارت الظهور في حفل الافتتاح بثوب أبيض طويل حمل توقيع دار Rami Al Ali تميز بقصة الحورية. وقد تم تنفيذه بخامة الغيبور وتزيينه بأحجار الكريستال. ثم ظهرت بإطلالة أخرى حملت توقيع دار Georges Hobeika وتألفت من ثوب عاري الكتفين ذات طابع أميري تزين بألوان قوس قزح. وهي نسقت الإطلالتين مع مجوهرات فاخرة من دار Bulgari الإيطالية.

اختارت الممثلة الإيطالية كاترينا مورينو ثوباً أحمر عاري الكتفين تألف من طبقات أفقية وغطته الحبيبات البراقة.

اعتمدت العارضة الإيطالية الشهيرة ماريا كارلا بوسكونو إطلالة حمراء لافتة حملت توقيع دار Dolce&Gabbana. وقد نسقت ثوبها الذي زينته الشرائط مع طرحة طويلة، قفازات، وجوارب عالية.

اختارت العارضة الألمانية طوني غارن ثوباً عاري الكتفين باللون الفضي من دار Alberta Ferretti، وقد نسقته مع مجوهرات ماسية فاخرة.

اعتمدت الممثلة التايوانية شو كي إطلالة مميزة باللون الأسود تألفت من تنورة مزينة بالتطريز رافقتها سترة طويل من دون أكمام. حملت إطلالتها توقيع دار Alberta Ferretti الإيطالية ونسقتها مع مجوهرات من دار Bulgari.

اختارت المؤثرة الألمانية أنجيلينا فريرك ثوباً مبتكراً من دار Georges Hobeika، تميزت إطلالتها بلون باستيلي وقد غطاها التطريز وتمّ تنسيقها مع مجوهرات من Swarovski.

اعتمدت الممثلة الإسبانية ميلينا سميت إطلالة درامية بثوبها المصنوع من المخمل الأسود الذي حمل توقيع دار YSL. وقد نسقته مع قفازات طويلة ومجوهرات فاخرة من دار Bulgari.

شوهدت المحامية أمل كلوني رفقة زوجها النجم جورج كلوني خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت على هامش المهرجان. وقد اعتمدت للمناسبة ثوباً باللون الزهري الفاتح من أرشيف دار Dior يعود تصميمه إلى عام 2000.

اختارت الممثلة الإيطالية فالنتينا سيرفي إطلالة لافتة حملت توقيع دار Valentino، وتألفت من ثوب طويل باللون البني غطاه الباييت.

اعتمدت العارضة باولا توراني ثوباً أبيض تميز بياقته المرتفعة وحمل توقيع دار Zuhair Murad.