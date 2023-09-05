5 نصائح لإطلالات ناجحة بمحتوى خزانة مينيماليّة

يلقى مفهوم المينيماليّة في مجال الأناقة رواجاً على الصعيد العالمي بعد تسليط الضوء على الأثر المدمّر للموضة السريعة على البيئة. هذا المفهوم لايعني أبداً التخلّي عن الاهتمام بالإطلالة ولكنه يدعو إلى التركيز على القطع البسيطة التي يسهل تنسيقها مع بعضها ما يسمح بتجنّب الإفراط في الاستهلاك، فما هي أبرز القواعد التي تساعدنا في هذا الإطار؟

1- اختيار أزياء عصريّة:

يُنصح باختيار أزياء تتميّز بطابع عصريّ مريح من حيث الخامات والقصّات مثل معطف "الترنش" الواقي من المطر، سترة الدنيم، السترة الجلديّة، القميص والتنورة المصنوعين من الدنيم...وهي جميعها قطع أساسيّة تبقى دائماً على الموضة. يمكن أن نضيف على هذه القائمة أيضاً التنورة المكسّرة، الثوب الأسود البسيط، الثوب المطبّع بالأزهار، السروال المصنوع من الجلد الصناعي، والكنزة الضخمة. من الضروري أن يتمّ اختيار جميع هذه القطع بنوعيّة جيّدة ما يسمح بارتدائها لفترة طويلة.

مادة اعلانية

2- اعتماد الأكسسوارات المناسبة:

تُساعد الأكسسوارات في إضفاء التميّز على أكثر الإطلالات بساطة. يمكن اعتماد: الأقراط البارزة، عقد ضخم، وشاح ملوّن، حزام جلديّ رفيع، زوج من الأحذية اللافتة، وحقيبة كلاسيكيّة أو مبتكرة. تكتسب هذه القطع أهميّة كبيرة في جعل الإطلالة مُتكاملة، مُتجدّدة، وأكثر أناقة.

3- التعرّف على الألوان التي تناسبنا:

يلعب لون البشرة دوراً أساسياً في اختيار الألوان التي تناسبها. ويُساعد الاطلاع على قواعد علم الألوان في اختيار التدرجات المناسبة لكل فرد، أما الألوان الحياديّة كالأسود، والأبيض، والبيج، والبني، والرمادي فهي تناسب الجميع وهي ضروريّة في خزانة كل امرأة.

ويمكن أن تُضاف إليها ألوان باستيليّة أو حيويّة تُنعش الإطلالة مثل الوردي، الأحمر، الزهري الفاتح، الأخضر، البرتقالي، والأزرق الملكي.

4- البحث عن أزياء تولّد شعوراً بالفرح والراحة:

تعاملوا مع الأناقة على أنها أحد الفنون واختاروا التصاميم التي تولّد لديكن شعوراً بالفرح، والراحة، والتجدّد في الوقت نفسه. عند تجربة الأزياء في المحلات قبل شرائها خذوا صوراً توثّق هذه الإطلالات وتسمح لكن بإلقاء نظرة جديدة عليها قبل شرائها.

جرّبوا أسلوباً جديداً لم يسبق لكن تجربته من قبل فبعض المفاجأت ممكن أن تكون سعيدة في هذا المجال.

5- اختيار الأزياء المناسبة لشكل الجسم:

يُشكّل اختيار الأزياء المناسبة لشكل الجسم نقطة أساسيّة في نجاح أي إطلالة، ولكن تحقيق هذه المهمة يرتبط بمعرفة شكل كل جسم.

• شكل حرف V:

يتميّز بكتفين يكونان أكثر اتساعاً من الوركين مع خصر غير مُحدّد. يُنصح بالتركيز على إبراز الجزء السفلي من هذا الجسم عبر اعتماد الطبعات الكبيرة وترك الألوان الداكنة للقسم العلويّ منه.

• شكل حرف X:

الوركان والكتفان يكونان بمحاذاة بعضهما البعض في هذا الشكل، وتناسبه جميع أنواع السراويل، والأثواب، والتنانير، والبلوزات الضيّقة التي تساهم في إبراز الخصر.

• شكل حرف A:

في هذه الحالة يكون الوركان أكثر اتساعاً من الكتفان، ويمكن للخصر أن يكون محدداً أو غير محدّد. التصاميم التي تناسب هذا الشكل هي الفساتين والتنانير ذات القصات القريبة من الجسم، الياقات على شكل حرف V، والطبعات التي تأخذ شكل خطوط أفقيّة على أن يتمّ ارتدائها في القسم العلويّ من الجسم.

• شكل حرف H:

في هذا الشكل يكون الوركان، والكتفان، والخصر بمحاذاة بعضهم البعض. يُنصح بالتركيز على التصاميم التي تُبرز الكتفين والوركين مثل السراويل المنخفضة الخصر، الأثواب الفضفاضة، القمصان البعيدة عن الجسم، والتنانير الواسعة.

• شكل رقم 8:

يُشبه شكل حرف X ولكنه أكثراكتنازاً منه. يتميّز بتوازن في مقاسات الكتفين والوركين مع خصر بارز. تناسبه الأثواب الضيّقة، قصات الصدر على شكل حرف V، التنانير المستقيمة ذات الخصر المرتفع، سراويل الدنيم العالية الخصر، والسراويل ذات الأقدام المستقيمة.