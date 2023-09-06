جديد "تيك توك".. قشور الموز لأسنان بيضاء في 3 أسابيع

هل تعرفون أن لقشور ثمرة الموز خصائص مبيّضة للأسنان في غضون 3 أسابيع فقط؟ هذا ما تؤكّده فيديوهات انتشرت على منصة "تيك توك" تثبت فعالية هذه الحيلة التجميليّة السهلة والسريعة.

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نحن نعرف أن لعصير الليمون خصائص مُبيّضة عند خلطه مع بيكربونات الصودا أو مع معجون الأسنان، ولكن الأطباء لا يحبّذون استعماله كمبيّض نظراً لقسوته على مينا الأسنان.

أما المكوّن الجديد الذي يلقى رواجاً على منصّة "تيك توك" في هذا المجال فهو قشور الموز. وقد سلّطت الضوء عليه الطبيبة الفرنسيّة مارتين زيسرمان في فيديوهات تُبيّن فعالية هذه الحيلة التي تسمح بتبييض الأسنان طبيعياً في 3 أسابيع فقط. وهي تؤكد أن فعالية الموز مرتبطة بغناه بمعادن البوتاسيوم، والمغنيزيوم، والمنغنيز التي تُساهم في إزالة البقع عن الأسنان. وهذا يعني أن فرك قشور الموز على الأسنان يلعب دوراً مُقشّراً دون أن يُلحق أي أذى بمينا الأسنان.

- خطوات عمليّة:

استعمال قشور الموز سهل جداً في هذا المجال، يكفي اختيار حبة موز ناضجة وتقطيع جزء من قشرتها إلى 3 مستطيلات بطول 10 سنتيمترات، على أن يتم استعمال الجانب الداخلي من كل مستطيل على التوالي لفرك الأسنان من اليسار إلى اليمين لحوالي دقيقتين. تُترك بقايا الموز على الأسنان لحوالي 10 دقائق قبل تنظيفها بفرشاة أسنان جافة ثم تنظيف الأسنان بالمعجون كالمعتاد. يُنصح باعتماد هذه الخطوة مرتين يومياً لمدة 3 أسابيع على الأقل للحصول على النتيجة المرجوّة.

يمكن أيضاً إزالة الجانب الداخلي من قشور الموز بواسطة السكين ثم خلطه مع القليل من الغليسيرين واستعمال الخليط كبديل لمعجون الأسنان. يُنصح بتكرار هذه الخطوة بعد كل وجبة أو على الأقل مرتين يومياً.

- نصيحة ضروريّة:

للحصول على أفضل النتائج، يجب أن يترافق هذا العلاج مع الابتعاد قدر المستطاع عن تناول المشروبات والأطعمة التي تترك تصبغات على الأسنان مثل: الشاي، الكاتشاب، الخردل، المخلالات، المشروبات الغازيّة، المثلجات والسكاكر الملوّنة، وحتى الشوكولاتة.