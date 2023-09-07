فنان مصري.. دار "ديور" تكشف عن أول سفرائها في الشرق الأوسط

أعلنت دار "Dior" عن اختيارها الممثّل المصري أحمد مالك كأول سفير عربي لأزيائها وعطورها في الشرق الأوسط، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز ارتباط هذه الدار الفرنسيّة العريقة بالمنطقة العربيّة، فلماذا وقع اختيارها على اسم أحمد مالك بالتحديد؟

ويُعتبر مالك واحداً من أبرز الشخصيّات الجديدة في عالم السينما العربيّة المعاصرة، وهو يُمثّل رمزاً للإقدام، والتميّز، والابتكار، في عالم الفن، وقد قال عنه كيم جونز، المدير الفني للأزياء الرجاليّة في دار "Dior"، عبر بيان أصدرته الدار، أن هذا الممثل المصري يُجسّد روح وتفرّد أسلوب Dior، وهو سيُمثّل جرأة وإبداع علامتنا التجاريّة في الشرق الأوسط. وتزامن هذا البيان مع نشر مجموعة من الصور للنجم المصري الشاب وهو يرتدي أزياءً تحمل توقيع الدار الفرنسيّة.





أحمد مالك أحمد مالك من تعاونه مع دار كارتييه كسفير لساعاتها

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تعاون مثمر

وتُشكّل تسمية مالك كأول سفير إقليمي لعلامة Dior في مجال الموضة الرجاليّة والعطور آخر الخطوات التي تربط الدار الفرنسيّة بمصر وكان سبقها في شهر ديسمبر من العام الماضي تنظيم الدار لعرض أزياء لها عند أقدام أهرامات الجيزة.

وينضمّ أحمد مالك إلى مجموعة من النجوم العالميين التي اختارتهم Dior كسفراء لها، فهي سبق أن تعاونت خلال شهر أغسطس الماضي مع فريق TXT الغنائي الكوري فيما وقّعت عقد تعاون آخر خلال شهر يناير الماضي مع جيمين نجم فريق BTS الغنائي الكوري الأصل. وهي كانت اختارت في عام 2013 روبرت باتينسون نجم أفلام The Twilight Saga ليكون وجه عطر Dior Homme، وفي عام 2015 تم اختيار النجم جوني ديب وجها لعطر Dior Sauvage، أما بين عامي 2008 و2012 فوقع الاختيار على الممثل البريطاني جود لو ليكون سفيراً لعلامة Dior التجاريّة.

ويأتي تعاون دار Dior مع أحمد مالك بعد اختياره من جانب دار Cartier الفرنسيّة كأحد سفرائها الإقليميين. وهو كان ظهر خلال شهر يونيو الماضي في حملة للدار إلى جانب الممثلة المصريّة تارا عماد والممثلين التونسيين ظافر العبدين وهند صبري.

مسيرة واعدة

واستطاع مالك أن يُحقّق نجاحات فنيّة عديدة خلال مسيرته، وهو ظهر مؤخراً في فيلم The Swimmers على منصّة Netflix المستوحى من القصة الحقيقيّة للشابتين يسرا وسارة المارديني اللتين هربتا من الحرب السوريّة إلى أوروبا على أمل المشاركة بأولمبياد ريو في عام 2016.

أما في مصر فقد اشتهر بمشاركته في مسلسل "زي الشمس"، وعلى الصعيد العالمي تمّ اختياره كواحد من النجوم الصاعدين في مهرجان تورنتو السينمائي خلال العام 2018، كما شارك بدور في الفيلم الإنجليزي The Furnace خلال العام 2020.

وهو سيظهر قريباً في مسلسل Boiling Point الذي سيُعرض على قناة BBC مما يُكرّسه كواحد من جيل الممثلين العرب الجُدد الذين يتمتعون بتأثير عالمي.