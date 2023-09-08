من هم الغائبون والحاضرون في أسبوع نيويورك للموضة؟

ينطلق أسبوع نيويورك للموضة بمشاركة حوالي 80 مصمماً على أن يستمر حتى 13 سبتمبر/أيلول الجاري ويشهد عودة دار Ralph Lauren إلى كنفه بعد غياب استمرّ ثلاثة مواسم. تعرّفوا على أبرز فعالياته فيما يلي:

الانطلاقة الفعلية لعروض هذا الأسبوع ستكون بعد ظهر اليوم الجمعة مع عرض علامة Helmut Lang بعد انضمام المصمم بيتر دو مؤخراً كمدير إبداعي إلى فريق عملها.

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وكانت سبقتها أمس الخميس احتفالات دار Coach بمرور 10 أعوام على تعاونها مع مديرها الإبداعي ستيوارت فيفرز ومسابقة سوبريما للتصميم. أما أبرز الأسماء الكبيرة الغائبة عن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة الخاصة بربيع وصيف 2024 فتعود للمصممين كالفين كلاين، وتومي هيلفيغر، ومارك جايكوبز.









من عرض كارولينا هيريرا لخريف وشتاء 2023 من عرض بروينزا سكولر للخريف والشتاء المقبلين من عرض كريستيان سيريانو للخريف والشتاء المقبلين من عرض رودارتي للخريف والشتاء المقبلين من عرض برابال غورونغ للخريف والشتاء المقبلين

حضور واسع

تتضمن قائمة أبرز المشاركين بهذا الأسبوع أسماءً عديدة نذكر منها علامات: Carolina Herrera، وAltuzarra، وAnna Sui، وChristian Siriano، وCos، وDion Lee، وGabriela Hearst، وJason Wu، وKhaite، وMichael Kors، وPrabal Gurung، وProenza Schouler، وTory Burch، وUlla Johnson. وقد صرّح ستيفن كولب الذي يشغل منصب المدير العام لمجلس مصممي الأزياء الأميركيين أن البرنامج الرسمي لأسبوع نيويورك للموضة سيقدّم هذا الموسم أفضل ما في الموضة الأميركيّة الناشئة والراسخة على السواء، وهو أعرب عن سعادة المجلس بعودة عروض Ralph Lauren، وJonathan Cohen، و3.1 Phillip Lim إلى روزنامته مما يزيد زخماً على فعاليات هذا الحدث.

يلحظ البرنامج الرسمي لهذا الأسبوع مشاركة 71 مصمماً بالإضافة إلى تقديم عدد من المجموعات بالصيغة الرقميّة وعدة عروض خاصة وفق مواعيد تحدّد في حينها، وسيتضمّن البرنامج أيضاً تقديم مجموعات لمصممين ناشئين لفتوا أنظار الجمهور والنُقّاد.

يُشكّل أسبوع نيويورك للموضة جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مدينة نيويورك النابضة بالحياة والمعروفة بحبها للتجدّد والابتكار، ومن المنتظر أن تُقام معظم العروض كالعادة في منهاتن على أن يتمّ نقلها افتراضياً عبر منصّة Runway360 التي تُعتبر الواجهة الرقميّة لمجلس مصممي الأزياء الأميركيين.

وكان هذا المجلس تأسس في العام 1962 ويضمّ حالياً 458 عضواً من أبرز المصممين الأميركيين في مجالات الأزياء، والمجوهرات، والأكسسوارات.