رحيل المصمم مارك بوهان الذي قضى 30 عاماً بكنف دار "ديور"

أعلنت دار Dior عن وفاة المصمم مارك بوهان الذي بقي مديرها الفني لمدة 30 عاماً، ما يجعل منه صاحب أطول فترة يقضيها مصمم في هذا المنصب.

توفي بوهان عن عمر 97 عاما، وهو رغم الفترة الطويلة التي قضاها كمدير فني لإحدى أشهر بيوت الأزياء الفاخرة على الصعيد العالمي، إلا أنه لم يكن معروفاً جداً من الجمهور بخلاف المصممين الذين استلموا هذا المنصب بعده أمثال جيانفرانكو فيري، وجون غاليانو.

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عُرف مارك بوهان بمهاراته في مجال الخياطة، ونجح في الحفاظ على روح مؤسس الدار السيد ديور في المجموعات التي قدّمها. وهو كان وراء انفتاح Dior على عملاء جُدد بفضل إطلاقه لخطوط الملابس الجاهزة النسائية Miss Dior، والرجاليّة Dior Monsieur، والولاديّة Baby Dior.

- مسيرة حافلة:

ولد مارك بوهان عام 1926 في باريس، وهو كان شغوفاً بالرسم والموضة منذ طفولته بتشجيع من والدته التي كانت صانعة أزياء وقبعات. انضمّ بوهان إلى فريق عمل دار Christian Dior عام 1957 وكان مسؤولاً عن ابتكار مجموعاتها في لندن. حملت أول مجموعاته للدار اسم "Slim Look" وقد قدّمها لربيع وصيف 1961. تميّزت هذه التصاميم بطابعها المريح وبالتركيز على "التايور" المؤلف من تنورة وسترة، وقد لاقت هذه المجموعة نجاحاً كبيراً.

كان مارك بوهان قريباً جداً من الكاتبة الفرنسيّة فرانسواز ساغان، ومن أبرز عميلاته دوقة وندسور وفرح ديبا إمبراطورة إيران التي ارتدت من تصاميمه خلال حفل تتويجها في العام 1967. وكانت السيدة الأميركية الأولى جاكلين كينيدي من المعجبات بأسلوبه في التصميم، ولذلك طلبت من مصمم أزيائها المعتمد أوليغ كاسيني أن يُنفّذ لها نسخاً من تصاميم بوهان لدار Dior.

بعد تركه لمهام الإدارة الفنية في دار Dior عام 1989، انتقل مارك بوهان ليشغل منصب الإدارة الفنيّة في دار Norman Hartnell البريطانيّة، وهو بقي في هذا المنصب حتى العام 1992. عُرف بوهان بشغفه بالمسرح والأوبرا ما يُفسّر اهتمامه بتصميم الأزياء المسرحيّة. وقد حصل خلال عامي 1983 و1988 على جائزة "الكشتبان الذهبي" التي تُعتبر أهم جائزة ممكن أن يحصل عليها مصمم أزياء.









مارك بوهان في مشغله خلال العام 1987 مارك بوهان توسط الأميرة كارولين دو موناكو والنجمة جيري هال جانب من معرض لديور يكشف عن تصاميم تحمل توقيع مارك بوهان المصمم مارك بوهان محاطاً بعارضاته في العام 1964 المصمم مارك بوهان محاطاً بعارضاته في العام 1971