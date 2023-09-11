مُفاجآت أسبوع نيويورك للموضة صاخبة وحيويّة

ما زالت فعاليات أسبوع نيويورك لموضة ربيع وصيف 2024 مُستمرّة بمعدّل 12 عرضاً يومياً حتى 13 سبتمبر الجاري. وقد تميّزت بمحطّات صاخبة وحتى فوضويّة مثل المدينة التي تستقبلها، والتي يُقال عنها بأنها لا تعرف الراحة والنوم.

اختارت دار Coach أن تُقدّم جديدها قبل انطلاق جدول العرض الرسمي لأسبوع نيويورك للموضة. وقد عرضت مجموعتها لربيع وصيف 2014 في مكتبة نيويورك الوطنيّة بحضور النجمة جينيفر لوبيز التي ظهرت بين الحضور مُتألّقة بسُترة تُزيّنها الشراريب وحذاء عالي الساق من جلد الثعبان.

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وقد اقتحمت مدرج العرض مُتظاهرة من مُنظّمة بيتا الأميركيّة المُناهضة لاستعمال جلود الحيوانات في مجال الموضة، ما استدعى عناصر الأمن لإخراجها بالقوة.





مُتظاهرات يقتحمن مدرج عرض كوتش للتنديد باستعمال العلامة للجلود الطبيعيّة من مجموعة كوتش لربيع وصيف 2024 النجمة جينيفر لوبيز تتوسط الحضور في عرض كوتش

احتفل المصمم ستيوارت فيفرز هذا الموسم بمرور 10 أعوام على تولّيه مهام الإدارة الإبداعيّة في دار Coach، وهو قدّم بهذه المناسبة تصاميم عصريّة ذات الطابع الأنثوي رافقتها مجموعة من الحقائب الملوّنة التي تمّ طرحها مباشرةً للبيع بعد العرض.





من عرض رالف لورين من عرض رالف لورين. من عرض رالف لورين

عودة رالف لورين

شكّل عرض Ralph Lauren محطّة بارزة في بداية هذا الأسبوع، كونه يأتي بعد غياب عن فعالياته منذ العام 2019. تميّز ديكور العرض باستحضار أجواء مزرعة ريفيّة أميركيّة، وهو جاء مُستوحى من أجواء المزرعة التي يملكها المصمم رالف لورين في كولورادو.

وقد تضمّن العرض إطلالات من الدنيم تمّ تقديمها بأسلوب رومنسي حيناً ومُبتكر حيناً آخر، كما استعمل المصمم الخامات الذهبيّة في تنفيذ العديد من القطع ذات الطابع الكاجوال. وهو نفّذ تصاميمه بألوان مُشرقة واعتمد على الخلطات اللونيّة الحيويّة التي نسّقها مع الكثير من الأكسسوارات.



من عرض كريستيان سيريانو من عرض كريستيان سيريانو

15 عاماً من الأناقة مع كريستيان سيريانو

احتفل المصمم كريستيان سيريانو بمرور 15 عاماً على إطلاقه لعلامة تحمل اسمه، وهو قدّم بهذه المناسبة مجموعة مستوحاة من عروض الباليه العالميّة. وقد تزيّنت تصاميمه بالتول، وشرائط الساتان، والكشاكش...أما بالنسبة للألوان، فظهر الأسود في بداية العرض لتليه إطلالات الأبيض، والزهري الفاتح، والأزرق السماوي، والفضي، والذهبي. وقد حرص المصمم كعادته في عروضه على الاستعانة بعارضات من الحجم الكبير تأكيداً على دفاعه عن الحريات والاختلاف.





من عرض رودارتي من عرض رودارتي. من عرض رودارتي

الأزهار تتفتّح في حديقة رودارتي

أزهار الربيع تفتّح بك تألقها في عرض دار Rodarte التي قدّمت مجموعة تصاميم مستوحاة من الحدائق. وقد استحضر العديد منها أفكاراً كانت الدار قدّمتها في أول مجموعاتها الخاصة خلال العام 2006، والتي تميّزت باستعمالٍ مُكثّف للكشاكش العاموديّة.

أما الخامات المُستعملة في تنفيذ التصاميم فتنوّعت بين الأورعنزا، والحرير، والشيفون التي تلوّنت بتدرجات الليلكي، والأحمر، والوردي، والأصفر، والأخضر، والفيروزي بالإضافة إلى الأسود والأبيض. وقد ظهرت الأزهار والعقد على التصاميم ما أضفى عليها طابعاً رومنسياً عصرياً.