اللمسات الشرقيّة خيّمت على عرض نعيم خان في نيويورك

يُعرف المصمم الأميركي ذات الأصول الهنديّة نعيم خان بتصاميمه التي تظهر باستمرار على البساط الأحمر لأشهر المهرجانات العالميّة. وقد سبق أن ارتدت من أزيائه أسماء بارزة أمثال بيونسيه، وجينيفر لوبيز، وتايلور سويفت، وميشيل أوباما، والملكة الأردنيّة نور، وحتى أميرة ويلز كايت ميدلتون، فما هو جديده لموسم ربيع وصيف2024؟

ولد المصمم نعيم خان ونشأ في مومباي الهنديّة، وقد تعلّم التطريز من جدّه ووالده اللذين كانا يُصمّمان الأزياء للعائلات المالكة الهنديّة. انتقل خلال مراهقته إلى الولايات المُتحدة وفي العشرين من عمره بدأ العمل كمُتدرّب في دار أزياء Halston الأميركيّة الشهيرة، وقد تعلّم فيها أصول التصميم والخياطة المُتقنة ثم قام بدمج فلسفته الخاصة مع المعرفة التي اكتسبها من عمل عائلته في مجال التصميم لإطلاق دار أزياء تحما اسمه. وقد قدّم أول مجموعاته في العام 2003 ومازال حتى اليوم يحرص على تنفيذ أزيائه بخامات تمّ تطريزها يدوياً في الهند وتحديداً في المصانع التي تملكها عائلته أما تحضير مجموعاته فيتمّ في مدينة نيويورك حيث تتواجد دار أزيائه.

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- بين الشرق والغرب:

قدّم نعيم مجموعته من الأزياء الجاهزة للربيع والصيف المقبلين ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة. وقد شكّلت استكشافاً للاندماج المُتناغم بين الشرق والغرب، إذ استوحى من تراثه الهندي أفكاراً نفخ فيها روح الابتكار العصري وزيّنها بتطريزات يدويّة تقليديّة. وقد شكّلت المهارة الحرفيّة الهنديّة العنصر الأساسي الذي سعى المصمم إلى إبرازه في هذه المجموعة كما اهتمّ بتسليط الضو على مُساهمات ثقافته بعالم الموضة وبثّ حياةً جديدة في هذه التقاليد العزيزة على قلبه.

تضمّنت مجموعة خان الربيعيّة حوالي 35 إطلالة غلبت عليها الألوان المُشرقة كالأزرق، والأخضر، والليلكي، والوردي، والأحمر مع ظهور لافت للونيّ الفضي والذهبي اللذين زيّنا أزياء تليق بأرقى المُناسبات. وقد حضر التطريز بكثافة وتنوّع بين الأسلوب الهندي التقليدي والطراز المُعاصر الذي تميّز بطابعه الثلاثي الأبعاد كما ترافقت بعض التصاميم مع أغطية للرأس شكّلت جزءاً من الأثواب. وقد كان لافتاً حرص المُصمّم على إرضاء الأذواق المُختلفة من خلال التنوّع الذي اعتمده في القصّات، والخامات مع الحفاظ على الطابع الفاخر الذي تتميّز به أزيائه. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعته الجديدة فيما يلي.

















